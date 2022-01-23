Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Воскресенье
23 января
Лента новостей
11:45
Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте
11:42
Оставшаяся без мужа жена Певцова попала в передрягу: Надо спасать
11:35
"Того Мишани не стало": Сукачев о тяжелой судьбе ставшего тюремным авторитетом Ефремова
11:34
Неожиданный удар: Зудина безжалостно размазала разбитую недугом Проклову
11:34
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19
10:06
"Все только начинается": раскрепостившаяся экс-супруга Лепса поразила народ пикантным кадром
08:21
"Насколько плохо она воспитана": родительницу Бузовой разнесли за плевок в матерей-одиночек
06:37
53-летняя Стриженова поласкалась с мужем на камеру: Счастье есть
04:37
"Не вздумай": принц Уильям запретил Миддлтон забирать домой четвертого ребенка
02:19
Григорий Летоуказатель: народные приметы 23 января
23:28
Трехэтажный особняк и прислуга: Как живет разбитая инсультом Проклова
20:36
"Бывают же такие парни": россиянки в экстазе от младшего сына Орбакайте
17:54
"Красил губы, целовался с мужчиной": Харламов рассекретил неожиданные подробности жизни известного актера
17:53
"Просто бизнес": новую девушку Тимати обвинили в неискренности
17:38
Врачи требуют от Рудковской перестать мучить сына тренировками
17:31
Преобразился: Вышедший в свет онкобольной Юдашкин поразил здоровым видом
16:57
"Рыдаю": внешний вид доживающего свой век Мартиросяна всполошил народ
16:30
"Он маньяк, он меня насиловал": В семье близкого человека Бузовой страшная трагедия
16:14
Жена Газманова поделилась семейной проблемой: Увлекся женщиной на 8 лет старше
15:41
Командующий ВМС Германии Шенбах: Я считаю, что война будет в ближайшие 10-20 лет
15:36
Пишет по ночам: Новый муж Макеевой тайно общается с бывшей
15:19
"Новый любовник": разведенка Асмус рассказала об отношениях с Козловским
14:43
Вытягивают деньги: Что ждет сильно сдавшую Федосееву-Шукшину в доме престарелых
14:14
"Тает на глазах": усыхающая после болезни 63-летняя Зарубина вызвала оторопь
13:30
Кого нельзя выселить из квартиры: Мнение юриста
12:48
"Лучшая": женатого Малахова сняли с другой женщиной
12:48
300 тысяч за коммуналку: Во сколько обходится шикарный замок жирующим Галкину и Пугачевой
12:36
"Дочка папу ждет": отбившую у жены Козловского Акиньшину приложили
11:53
"Смысл жизни": Оказавшаяся в доме престарелых Федосеева-Шукшина в агонии зовет Алибасова
11:41
Готовый заниматься сексом до утра Маликов ответил на каверзные вопросы
11:18
Врачи бессильны: тяжелобольного Куравлева отправили умирать в хоспис
10:56
Ничего нового: Замахнувшуюся на вокал Пугачевой Орбакайте разнесли
10:52
Сверкнула дыркой: Волочкова оконфузилась на дне рождения
10:40
Экс-глава Луганской и Закарпатской областей Москаль: У Зеленского могут заехать шарики за ролики
08:39
"Зря фотошопишь фотки": Обнажившуюся на яхте Семенович вывели на чистую воду
06:21
К чему снится пятница
04:35
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
02:29
"Тайна поролонового лифчика": Переделанная Тодоренко без ретуши шокировала народ
00:38
Филиппов день: что нельзя делать в православный праздник 22 января
22:04
Экс-депутат Рады Царев предрек Зеленскому судьбу Ющенко: Очередное разочарование
21:40
Опухшего до безобразия Киркорова невозможно узнать
21:20
Эксперт Маринченко усомнился в скором запуске "Северного потока – 2"
20:59
Онкобольной Заворотнюк вынесли приговор: Месяц-два максимум
20:38
Как защитить детей от "омикрона" – советы иммунолога Крючкова
20:10
"Хочется быть уверенным в родстве": предполагаемый сын Абдулова сделал важное заявление
20:03
Соловьев уличил США в попытках обмануть Россию: Видим вас насквозь
19:49
Саратовец изрезал ножом и задушил собственную мать
19:46
"Вот это да!": Малахов снялся с мужиком в фильме "для взрослых"
19:46
"С нищим ни одна не будет встречаться": овдовевший Шаляпин повесил нос
19:24
"Категорическое нет": 74-летний Стеклов шокирован беременностью молодой жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я хочу сдохнуть": Похоронивший жену Шепелев поседел на всю голову
"Не может прийти в себя": что творится с заплаканной Асмус
300 тысяч за коммуналку: Во сколько обходится шикарный замок жирующим Галкину и Пугачевой
"Сколько вылито дерьма": не получивший приглашение на свадьбу дочери Пригожин плюнул в ее отчима
Скиталась по квартирам: сын Алибасова о Шукшиной перед отправкой в дом престарелых
Сверкнула дыркой: Волочкова оконфузилась на дне рождения
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Того Мишани не стало": Сукачев о тяжелой судьбе ставшего тюремным авторитетом Ефремова

"Того Мишани не стало": Сукачев о тяжелой судьбе ставшего тюремным авторитетом Ефремова

Гарик Сукачев хорошо дружит с Михаилом Ефремовым.
прочитано 106 раз

Музыкант сильно переживает за судьбу близкого человека, хоть и уверен, что он по справедливости отвечает за свой поступок. "Виновен ли он? Да, безусловно! И виноват, надо отвечать. Я всегда так к этому относился", - считает Сукачев. При этом Гарика расстраивает, что из-за трагедии со смертью человека в ДТП по вине Ефремова, все резко забыли о том, какой он талантливый артист.

ПО ТЕМЕ

"Умерла": В истории с учинившим ДТП Ефремовым появилась еще одна смерть

"Так всегда будет": известный актер высказался о выходках Ефремова

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Авария с погибшими, произошедшая по вине Михаила, многому его научила, считает Гарик. Он уже никогда не станет прежним. "После этой аварии и гибели человека, того самого Мишани больше не стало. Вернется человек изменившийся", – уверен музыкант.

В тюрьме, кстати, Михаил Ефремов чувствует себя хорошо, насколько это возможно. Он смог завоевать доверие других заключенных и хорошим поведением расположить к себе руководство. Ему разрешили снять фильм для конкурса тюремной самодеятельности, который занял первое место. Адвокат артиста рассказал, что Ефремов буквально стал тюремным авторитетом, смог обеспечить себе комфортную жизнь и грамотно использует народную любовь и известность.

Напомним, Михаил Ефремов получил тюремный срок после ДПТ, в котором по его вине скончался человек. Артист был пьян за рулем, что сильно усугубило ситуацию. Ефремова приговорили к 8 годам заключения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2022, 11:35 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли алкоголика Ефремова

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Коронавирус

Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19

Пандемия на нем не закончится

Шоу-бизнес

"Смысл жизни": Оказавшаяся в доме престарелых Федосеева-Шукшина в агонии зовет Алибасова

Артистке хуже

Сериалы

Неожиданный удар: Зудина безжалостно размазала разбитую недугом Проклову

Актриса точит зуб на коллегу по цеху
Шоу-бизнес

Оставшаяся без мужа жена Певцова попала в передрягу: Надо спасать

С женщиной произошло ЧП

Гороскоп

Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году

Здоровье

Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19
Как защитить детей от "омикрона" – советы иммунолога Крючкова
Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Саратовец изрезал ножом и задушил собственную мать
На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+