"Того Мишани не стало": Сукачев о тяжелой судьбе ставшего тюремным авторитетом Ефремова

Гарик Сукачев хорошо дружит с Михаилом Ефремовым.

Музыкант сильно переживает за судьбу близкого человека, хоть и уверен, что он по справедливости отвечает за свой поступок. "Виновен ли он? Да, безусловно! И виноват, надо отвечать. Я всегда так к этому относился", - считает Сукачев. При этом Гарика расстраивает, что из-за трагедии со смертью человека в ДТП по вине Ефремова, все резко забыли о том, какой он талантливый артист.

Авария с погибшими, произошедшая по вине Михаила, многому его научила, считает Гарик. Он уже никогда не станет прежним. "После этой аварии и гибели человека, того самого Мишани больше не стало. Вернется человек изменившийся", – уверен музыкант.

В тюрьме, кстати, Михаил Ефремов чувствует себя хорошо, насколько это возможно. Он смог завоевать доверие других заключенных и хорошим поведением расположить к себе руководство. Ему разрешили снять фильм для конкурса тюремной самодеятельности, который занял первое место. Адвокат артиста рассказал, что Ефремов буквально стал тюремным авторитетом, смог обеспечить себе комфортную жизнь и грамотно использует народную любовь и известность.

Напомним, Михаил Ефремов получил тюремный срок после ДПТ, в котором по его вине скончался человек. Артист был пьян за рулем, что сильно усугубило ситуацию. Ефремова приговорили к 8 годам заключения.