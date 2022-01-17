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Шоу-бизнес
Обвиненный в домогательствах принц Эндрю крупно подставил Кейт Миддлтон

Обвиненный в домогательствах принц Эндрю крупно подставил Кейт Миддлтон

Из-за обвинений в адрес принца Эндрю пострадала вся королевская семья.
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Недавно в Великобритании разразился скандал, в центре которого оказалась королевская семья. Принца Эндрю – сына королевы Елизаветы – обвинили в сексуальных домогательствах. Некая Вирджиния Робертс-Джуффре заявила, что ее заставляли вступать в интимную связь с Эндрю, когда ей было всего лишь семнадцать лет. Произошло это еще в 2001 году, однако решилась на признание женщина только сейчас.

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 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

По мнению экспертов, инцидент может ударить по семье Кейт Миддлтон. Даниэла Эльзер пришла к выводу, что из-за сложившейся ситуации монаршья семья может потерять одного из ее представителей, у которого были определенные обязанности. Это говорит о том, что занять его место преждевременно придется одному из наследников, то есть ребенку Кейт и Уильяма.

Герцоги Кембриджские вряд ли в восторге от такого, ведь они всегда пытались обеспечить своим детям счастливое и, самое главное, спокойное детство. Однако если наследника королевы не оправдают, детям придется вступать во взрослую жизнь. Наверное, для Кейт Миддлтон эта ситуация – своеобразный удар под дых от провинившегося родственника.

Напомним, что в последнее время Виндзоры переживают некоторые проблемы внутри семьи. Чего только стоит конфликт с принцем Гарри и Меган Маркл. Также недавно умер муж Елизаветы.

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Кейт Миддлтон. Фото: © Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 06:43 Источник: "OK. Magazine" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах

комментарии

Ответить:

Гость943334
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наверное, было очень хорошо, если она 30 лет помнит об этом
1

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