Безупречная Кейт Миддлтон нацепила дешевые побрякушки

Герцогиня Кембриджская всегда кажется безупречной. С одинаковой долей аристократизма она носит как роскошные наряды от именитых дизайнеров, так и самые простые и бюджетные вещи. Но еще удивительнее то, как эффектно Кейт Миддлтон удается сочетать люкс и масс-маркет в своих повседневных образах.
Сегодня супруга принца Уильяма продемонстрировала это умение в очередной раз. Вместе с мужем герцогиня посетила лондонский Музей подкидышей. Для этого мероприятия Миддлтон выбрала довольно строгий наряд, состоящий из темных брюк фирмы Jigsaw, стоимость которых составляет около 170 фунтов или 17 тысяч рублей, и водолазки в тон – об этом сообщило издание Daily Mail Online.
Элегантный образ герцогиня дополнила бюджетной бижутерией от весьма демократичного бренда Accessorize. Миддлтон надела серьги в форме овалов, цена которых не превышает 700 рублей на наши деньги. Выбор дешевых побрякушек представительницей королевской семьи для многих оказался неожиданным. Впрочем, супругу принца Уильяма это совсем не испортило.
Некоторые специалисты весьма резонно предполагают, что появление бюджетных вещей в гардеробе Миддлтон – это некий стратегический ход. Так герцогиня показывает свою близость к народу и дает возможность повторить ее образы любой британке.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Кейт Миддлтон удивила народ неожиданным талантом.