Потребовалась капельница: Газманов увез жену подальше после ее утех с молодым

Вторую неделю светские сплетники активно следят за ситуацией в семье вокалиста Олега Газманова. Дело в том, что в новогодние праздники певец отправился в Сочи кататься на лыжах, оставив супругу Марину дома.
Избранница знаменитости затосковала в одиночестве. Утешение женщина нашла в компании мускулистого красавца – тренера по танцам. Видео, на котором жена Газманова льнет к молодому и горячему мужчине исполняя бачату, произвело в Интернете эффект взорвавшейся бомбы. В Сети тут же заговорили о проблемах в браке четы.
Олег и Марина ситуацию никак не прокомментировали. На фоне шумихи супруги решили рвануть на курорт – отдохнуть и, вероятно, продемонстрировать семейную идиллию. Газманов повез избранницу на Мальдивы. Теперь жена вокалиста активно оповещает подписчиков личного микроблога о том, как проходит ее отпуск с мужем. Судя по всему, совместная поездка к океану призвана остановить поток домыслов об угрозе развода.
Сейчас Олег и Марина приходят в себя после многочасового перелета. На острове, рассказала Газманова, разница во времени с Москвой составляет три часа. Супруга звезды отметила, что на курорте столкнулась со сложным выбором – вставать очень рано и наблюдать потрясающие рассветы, либо спать полдня наслаждаясь потом ночным образом жизни. В первом случае, отметила Марина, ей требуется "капельница" из свежесваренного кофе и свежевыжатый сок, от которых ее потом целый день "вштыривает".