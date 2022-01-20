Врач озвучил страшный вердикт Прокловой после инсульта: Жизнь не будет прежней

Инсульт никогда не проходит у человека бесследно, он всегда приводит к поражению мозга, а степень благополучного восстановления и дальнейшая жизнь зависит от врачей, способностей организма и от везения.
Напомним, Елена Проклова была госпитализирована в реанимацию несколько недель назад. Медики диагностировали у нее инсульт.
Врач-невропатолог и психоневролог перенесшей инсульт актрисы Игорь Поникаровский рассказал о ее состоянии. По его словам, сейчас она постепенно восстанавливается. Однако последствия будут в любом случае, это неизбежно.
Почти всегда после инсульта ущерб практически непоправим, пусть даже малейший. И жизнь человека уже не будет прежней, актрисе Елене Прокловой надо будет тщательнее следить за собой, и все делать с оглядкой на риски.
"Инсульт есть инсульт, все равно остаточные явления будут", – рассказал врач.
В частности медик сообщил, что шаткость походки и головокружения, а также нарушения координации будут у Прокловой, и восстанавливаться ей придется долго, пишет "Царьград".
Также врач назначит ей пожизненно пить сосудорасширяющие препараты и таблетки от головокружения. Также ей посоветовали реабилитацию в санатории.