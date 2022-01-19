Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Среда
19 января
Лента новостей
15:51
Соблазнивший известную российскую блогершу турецкий актер покинул сериал "Основание: Осаман"
15:43
Бывший муж сделал заявление о сексуальном насильнике Прокловой: До сих пор болит
15:42
"Стала ее рабом": Жадная Тодоренко издевательски кинула свою помощницу
15:29
Хуже с каждым днем: Стало известно о госпитализации звезды "Дома-2"
15:14
Обвиненный в госизмене Порошенко назвал реальную причину уголовного преследования
15:07
"Дайте нам время": бывшая подруга разведенки Бородиной положила глаз на ее мужа
15:03
Сериал про Гарри Поттера с мамой-транссексуалом призван сократить численность людей на планете
14:48
Татуированная 66-летняя Хакамада разделась на камеру: Видно все
14:46
У Зеленского шокированы политикой Байдена по Донбассу: Цинизм и двуличие
14:44
Соседка поделилась деталями пожара в квартире актрисы Воронковой: Кошку ловила
14:44
Слившийся с Малиновским Лазарев оказался в опасности: Никакой страховки
14:40
Беременная Рапунцель из "Дома-2" о приеме психотропных лекарств: Боялась и плакала
14:27
Раскопали причину странного поведения Бузовой
14:27
Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
14:23
Извращенец Панин уличил внука Пугачевой в грязной лжи
14:14
Дайнеко дала смачную оплеуху бывшему мужу
14:12
Названа причина отказа Путина от крещенских купаний
14:05
В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой
14:01
Роман с режиссером, внебрачный ребенок и уход из "Склифосовского": что известно об Ольге Красько
13:54
Похудевшая Брежнева рассказала о болезни
13:48
После скандала в самолете Волочкову могут арестовать
13:46
"Реальный шок": Скандально порвавшая с мужем Бородина пошла на мировую
13:41
Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только
13:35
Пригожин разнес оскандалившуюся Волочкову: Законы должны быть одни для всех
13:26
Раскрыты подробности пожара в квартире звезды "Каменской" Воронковой: Начало капать с потолка
13:20
Друг обвинил сына Градского в вооруженном ограблении: Никто не переубедит
13:10
В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков
13:00
Взвывшая из-за боли Кудрявцева раскрыла забавы в постели
12:55
Сыночек мой: почерневшая от горя мать разрыдалась у гроба Зеленского
12:49
"Одной ногой на том свете": Как живет Проклова после инсульта
12:33
Устроившую скандал в самолете Волочкову вывели на чистую воду
12:31
СМИ: Назначение Поклонской на должность посла в Кабо-Верде отменено
12:30
Что положили в шикарный гроб Зеленского перед закрытием крышки
12:24
Разбудила дочь и перекрыла газ: подробности пожара в квартире звезды сериала "Каменская"
12:17
Бородатый брюнет и сын богатеньких родителей: что известно о тайном муже Дитковските
12:13
"Пойду заниматься с психологом": развод сильно ударил по Катерине Шпице
12:10
67-летнего Крутого засняли на прогулке с коляской: Непонятная сила тянет
12:08
Господи, помилуй: с Зеленским в могилу закопали 300 тысяч
12:04
Назло бывшему: Айза отомстила Гуфу сменой фамилии
11:54
Раздавленный Григорьев-Апполонов сокрушается из-за ошибки
11:53
Сверкала трусиками: Дженнифер Энистон оконфузилась на публике
11:43
Мечтающая о миллиардере Муцениеце огласила свой гонорар
11:37
Простила подлеца: судившаяся с Зеленским бывшая жена первой появилась у гроба
11:32
Знакомство со Шпицей повергло Певцова в шок
11:30
В России за сутки выявили почти 34 тысячи случаев заражения ковидом
11:17
"Может себе позволить": раздевшейся Ковальчук дали волю
11:08
Волочкова закипит: Сбежавший Воля ошарашил шпагатом и бритыми ногами
11:08
"Всем легче, когда мама на работе": мужу и детям сложно терпеть Банщикову из "Ищейки"
10:57
Звезда сериала "Каменская" оказалась в реанимации после пожара: Ожог дыхательных путей
10:55
Любовник Волочковой сделал заявление после устроенной в самолете перепалки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили
Ограбление могло быть подстроено: вдова Градского путается в показаниях
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Бывший муж сделал заявление о сексуальном насильнике Прокловой: До сих пор болит

Бывший муж сделал заявление о сексуальном насильнике Прокловой: До сих пор болит

Состояние Елены Прокловой крайне беспокоит россиян. Журналисты обратились к бывшему супругу знаменитости.
прочитано 158 раз

Андрей Тришин, несмотря на расставание, до сих пор находится рядом с артисткой. Именно он занимается ее лечением и всячески заботится о бывшей возлюбленной. Он сообщил, что они очень похожи, а потому столько лет спустя все еще вместе. Журналисты расспросили его о секс-скандале, участницей которого недавно оказалась звезда.

ПО ТЕМЕ

"Одной ногой на том свете": Как живет Проклова после инсульта

Звезда "Папиных дочек" встала грудью за обвиняемых в домогательствах: Никаких претензий!

 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Не так давно Елена Проклова прибыла на съемки программы "Секрет на миллион". Публика могла ожидать всего, но то, что произошло, даже представить себе было невозможно. Артистка вдруг решила рассказать о том, что в молодости якобы подверглась домогательствам со стороны известного режиссера.

Многие поняли, на кого намекает знаменитость и осудили ее. Все дело в том, что этот человек уже ушел из жизни и ответить ей не может. Тогда появились слухи о том, что так Проклова просто якобы решила заработать деньги. Бывшего супруга эта версия крайне возмущает.

Андрей Тришин указал, что ради денег она бы не стала говорить о подобном. Он призвал поклонников поверить ему, так как он очень хорошо знает артистку. По мнению бывшего мужа, у знаменитости "до сих пор болит" эта тема, а потому она решила высказаться на всю страну. Он указал, что слухи вовсе не всегда бывают правдивыми.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 15:43 Источник: "Комсомольская правда"
ФОТОРЕПОРТАЖ

Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Толкалина рассказала о неудачном браке с Кончаловским: Считала себя дурой и уродом

По словам актрисы, это был ад
Шоу-бизнес

Заподозренная во второй беременности Тодоренко заговорила о разочарованиях: Не готов быть родителем

Она сообщила о переменах
Шоу-бизнес

Знакомство со Шпицей повергло Певцова в шок

Артистка поразила звезду своим видом
Шоу-бизнес

Устроившую скандал в самолете Волочкову с любовником забрали в полицию

Звезда отказалась надеть маску

Гороскоп

Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили почти 34 тысячи случаев заражения ковидом
Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой
В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков
В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+