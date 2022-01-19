Бывший муж сделал заявление о сексуальном насильнике Прокловой: До сих пор болит

Состояние Елены Прокловой крайне беспокоит россиян. Журналисты обратились к бывшему супругу знаменитости.

Андрей Тришин, несмотря на расставание, до сих пор находится рядом с артисткой. Именно он занимается ее лечением и всячески заботится о бывшей возлюбленной. Он сообщил, что они очень похожи, а потому столько лет спустя все еще вместе. Журналисты расспросили его о секс-скандале, участницей которого недавно оказалась звезда.

Не так давно Елена Проклова прибыла на съемки программы "Секрет на миллион". Публика могла ожидать всего, но то, что произошло, даже представить себе было невозможно. Артистка вдруг решила рассказать о том, что в молодости якобы подверглась домогательствам со стороны известного режиссера.

Многие поняли, на кого намекает знаменитость и осудили ее. Все дело в том, что этот человек уже ушел из жизни и ответить ей не может. Тогда появились слухи о том, что так Проклова просто якобы решила заработать деньги. Бывшего супруга эта версия крайне возмущает.

Андрей Тришин указал, что ради денег она бы не стала говорить о подобном. Он призвал поклонников поверить ему, так как он очень хорошо знает артистку. По мнению бывшего мужа, у знаменитости "до сих пор болит" эта тема, а потому она решила высказаться на всю страну. Он указал, что слухи вовсе не всегда бывают правдивыми.