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Шоу-бизнес
Претендующая на престол Миддлтон призналась в неразрешимой проблеме в семье

Претендующая на престол Миддлтон призналась в неразрешимой проблеме в семье

Кейт Миддлтон раскрыла свои слабые стороны, которые гложат ее уже не один год.
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9 января Кейт Миддлтон отметила 40-летие. К торжеству была опубликована серия ее парадных портретов, на которых герцогиня предстала молодой и уверенной в себе.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Однако как выяснилось, на самом деле Кейт Миддлтон, которая как полноправная герцогиня претендует на королевский престол Великобритании, страдает от угрызений совести и часто бывает недовольна собой. Об этом она рассказала в недавнем интервью британскому подкасту.

Не секрет, что Кейт Миддлтон приходится много работать, а после отказа от королевских обязанностей Меган Маркл и принца Гарри дел стало еще больше. Также от королевских обязанностей отстранился принц Эндрю после недавней истории с секс-скандалом. Умер супруг королевы Елизаветы принц Филипп, да и сама 95-летняя монархиня уже слишком слаба.

Помимо всего этого она является матерью троих детей, так что скучать Кейт Миддлтон не приходится.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают восьмилетнего принца Джорджа, трехлетнего Луи и шестилетнюю принцессу Шарлотту.

В интервью Миддлтон сообщила, что как любая работающая мать она непреодолимо чувствует вину перед своими отпрысками из-за того, что мало уделяет им времени.

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Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 04:02 Источник: New Idea • Требует проверки
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