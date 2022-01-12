Претендующая на престол Миддлтон призналась в неразрешимой проблеме в семье

9 января Кейт Миддлтон отметила 40-летие. К торжеству была опубликована серия ее парадных портретов, на которых герцогиня предстала молодой и уверенной в себе.
Однако как выяснилось, на самом деле Кейт Миддлтон, которая как полноправная герцогиня претендует на королевский престол Великобритании, страдает от угрызений совести и часто бывает недовольна собой. Об этом она рассказала в недавнем интервью британскому подкасту.
Не секрет, что Кейт Миддлтон приходится много работать, а после отказа от королевских обязанностей Меган Маркл и принца Гарри дел стало еще больше. Также от королевских обязанностей отстранился принц Эндрю после недавней истории с секс-скандалом. Умер супруг королевы Елизаветы принц Филипп, да и сама 95-летняя монархиня уже слишком слаба.
Помимо всего этого она является матерью троих детей, так что скучать Кейт Миддлтон не приходится.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают восьмилетнего принца Джорджа, трехлетнего Луи и шестилетнюю принцессу Шарлотту.
В интервью Миддлтон сообщила, что как любая работающая мать она непреодолимо чувствует вину перед своими отпрысками из-за того, что мало уделяет им времени.