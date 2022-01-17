"Это была жертва": всплыла новая грязная деталь из прошлого Прокловой

Пока 68-летняя российская актриса Елена Проклова восстанавливает пошатнувшееся здоровье из-за перенесенного инсульта, в шоу-бизнесе всплывают все новые и новые интересные факты из ее темного прошлого.
Знаменитый фотограф Валерий Плотников рассказал, что первая красавица советского кино Елена Проклова кружила голову мужчинам и подтвердил, что с коллегой Олегом Янковским у нее действительно был серьезный роман.
Однажды женатый Янковский звонил Прокловой из мастерской Плотникова. Фотограф понял, что между коллегами есть очень серьезное чувство. При этом у Янковского в семье не было заведено крутить интрижки и разводиться. Это было разрушительным обстоятельством.
"Все было на грани того, что Олег был готов уйти из семьи", – рассказал фотограф.
Плотников добавил, что именно Проклова уговорила Янковского вернуться в семью и рассталась с ним. "Это была жертва с ее стороны", – отметил фотограф.
После интриги на Проклову посыпалась критика, хотя она не в угоду себе отпустила симпатичного ей мужчину.
В завершение интервью Плотников заявил, что Проклова всегда была и есть очень серьезным человеком. Несмотря на то, что ей приписывали множественные романы с коллегами по цеху, она всегда была приверженцем своим принципам.