"Пойду заниматься с психологом": развод сильно ударил по Катерине Шпице

Катерина Шпица рассказала, как разошлась с мужем Константином Адаевым вскоре после появления на свет сына Германа. Расставание далось актрисе нелегко.

Артистка ранее признавалась, что берет ответственность за развод с супругом на себя. При этом она подчеркнула, что чувства вины за это не испытывает, поскольку это ее жизненный выбор. Тогда поползли слухи, что причиной разлада в семье стала новая влюбленной Катерины Шпицы.

Знаменитость отметила, что не боится домыслов публики, но и раскрывать причины развода не собирается. Она добавила, что в принципе, когда один из партнеров влюбляется в другого человека или супруги взаимно перестают любить друг друга — это конец отношений.

По ее мнению, психологически зрелые люди не будет мучиться. По словам Катерины Шпицы, расставание – это в любом случае боль. Актриса убеждена, что главное — сделать выводы и жить дальше. Она поведала, что сын спрашивал ее о том, почему ни расстались с его отцом.

Детально звезда об этом ребенку рассказывать не стала, но объяснила, что иногда мужчина и женщина перестают любить друг друга. При этом актриса заверила мальчика, что его они любить не перестают. Также она призналась, что начиная с периода того расставания Герман часто слышит от нее фразу: "Я пойду заниматься с психологом". К специалисту знаменитость обратилась, чтобы ее подавленное состояние и настроение не отражалось на сыне.