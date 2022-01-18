"Помогите!": 91-летний Краско молит врачей о спасении

Здоровье актера стремительно ухудшается. Иван Краско в безвыходной ситуации.

Долгожитель Иван Краско уже не справляется без квалифицированной медицинской помощи. После чудовищного инсульта артист начал все сильнее жаловаться на зрение. Звезда киноэкранов слепнет, и происходит это с невероятной скоростью.

Мужчина очень болен. Раньше ему удавалось делать уколы в глаза, а когда ценник на эти процедуры подняли до 90 тысяч, Иван Краско понял, что не в силах платить такие огромные суммы. Пожилой человек пытался улучшить состояние разными медикаментозными способами, и откровенно признал, что ему ничего не помогает.

Из-за нездоровых глаз актер перестал узнавать друзей и получать банальные предложения о работе. Иван Краско видит людей очень расплывчато, даже чтение стало ему недоступно. Теперь 91-летний артист молит врачей о спасении зрения. Он ищет профессионала, который сможет его излечить.

Помощник артиста Вячеслав Смородинов рассматривает предложения медиков, способных взяться за больного мужчину и добиться хорошего результата. "Помогите хотя бы затормозить этот процесс!" — просит представитель актера. Обратную связь он принимает по электронной почте: smoroda_2211@mail.ru.

Иван Краско чувствует себя ослабленным. "Бывают всплески давления. Мозги отключаются, в ушах ветер — свист", — жалуется больной.