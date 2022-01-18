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Шоу-бизнес
"Месть за кражу песни?": озвучены невероятные причины проблем Монеточки

"Месть за кражу песни?": озвучены невероятные причины проблем Монеточки

Интернет-общественность ищет виновного в бедах Монеточки.
прочитано 96 раз

Вокалистка Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, на днях попала в неприятную ситуацию. Телеграм-канал Mash обнародовал местоположение дома, в котором певица купила квартиру. После публикации этой информации Монеточка вышла из себя. Артистка заявила, что теперь ей придется продать жилплощадь. Знаменитость боится увидеть у своей двери назойливых журналистов.

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В Сети считают, что проблемы Монеточке устроил певец Стас Костюшкин. У вокалиста, рассуждают поклонники Елизаветы, есть мотив. "Месть за кражу песни?" – спрашивают обитатели Интернета.

Директор Стаса Костюшкина, Сергей Комиссаров, поспешил прокомментировать невероятные домыслы фанатов Елизаветы Гырдымовой. "Эти подозрения — бред, детский сад", – возмутился Комиссаров. По его словам, Костюшкин – взрослый и адекватный человек, который не тратит время на "всякую ерунду".

Стас Костюшкин, напомним, недавно судился с Монеточкой. Артист считает, что Гырдымова незаконно использовала мелодию его песни "Женщина, я танцую". Стас обнаружил плагиат в композиции вокалистки "Мама, я не зигую", которую та исполняла на концертах.

На прошлой неделе Фемида поставила точку в споре знаменитостей. Экспертиза установила, что песня "Мама, я не зигую" – не плагиат. Костюшкин остался с носом.

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Фото: Aglarion Glirdan / wikipedia.org / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 17:32 Источник: "Газета.ru" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о певице Монеточке

комментарии

Ответить:

Гость946830
Пожаловаться Ответить
Она кому-то нужна?
Гость945143
Пожаловаться Ответить
и погоняло какое- то дурацкое и сама она смешна
1

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