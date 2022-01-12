Монеточку оправдали: Оскандалившийся Костюшкин остался с носом

Специалисты посчитали, что композиция Елизаветы Гырдымовой не является пародией на песню "Женщина, я не танцую".

Между Стасом Костюшкиным и молодежной певицей Монеточкой не так давно разразился скандал. Экс-участник дуэта "Чай вдвоем" обвинил девушку в плагиате песни "Женщина, я танцую". Дело в том, что Монеточка исполнила на одном из концертов шуточную композицию под названием "Мама, я не зигую". Мелодия имеет сходство с песней Костюшкина, а потому артист возмутился и подал в суд.

Накануне в деле исполнителей была поставлена точка. Была проведена экспертиза, вследствие которой выяснилось, что "Мама, я не зигую" не является плагиатом. По словам специалистов, песня включает от двадцати пяти до пятидесяти процентов заимствований. Также было отмечено, что отличия от оригинала технические. Об этом сообщило информационное агентство Ura.ru.

К слову, ранее адвокат оскорбленного артиста сообщал, что суд признал песню Монеточки пародией. Он заявил, что исполнительница заимствовала семьдесят пять процентов композиции.

Напомним, что сам Костюшкин предлагал Монеточке выкупить права на его музыкальное творение за двести тысяч рублей, однако девушка отказалась. По ее мнению, Стас задрал слишком высокую цену. К слову, исполнитель намерен был взыскать с Елизаветы около девятисот тысяч рублей за плагиат.