Сбежавшую от королевы Меган Маркл требуют во дворец с детьми

Герцоги Сассекские давно отринули от королевской семьи и стали ее антагонистами. Однако во дворце остался человек, который с нетерпением ждет Меган Маркл и принца Гарри в гости.

Американская актриса Меган Маркл совершила настоящее чудо: сумела окрутить британского принца так, что он слепо отвернулся от знатной родни. Вместе с возлюбленным она сбежала от постоянного надзора Елизаветы II и обосновалась в США. Брюнетка родила королеве правнуков и закрыла королевской семье легкий доступ к детям.

До сих пор отец принца Гарри не видел свою маленькую внучку Лилибет Диану. Она родилась в Америке, и герцоги Сассекские не удосужились показать малышку своему деду. Теперь принц Чарльз отчаянно надеется познакомиться с крошкой. Он и настаивает, чтобы Меган Маркл с мужем и детьми заявилась к нему во дворец.

Родитель принца Гарри уже не молод и чувствует себя недостаточно счастливым вдали от кровных родственников. От Меган Маркл и ее супруга зависит душевное равновесие будущего короля, который хочет побыть довольным дедом.

"Принц Уэльский огорчен, так как у него не было возможности проводить время со своими внуками, по которым он реально скучает", — сообщили инсайдеры британской прессе.

Как писали "Дни.ру", Меган Маркл и принц Гарри перестали гостить в Великобритании, поскольку Елизавета II лишила их персональной охраны. Теперь внук королевы хочет судиться, защищая свои права.