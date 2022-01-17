"Угроза на всю жизнь": Сгинувший из дворца принц Гарри нанес удар Елизавете II

Идейные разногласия между монаршими особами привели к тому, что в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия и уехали из дворца жить в Америку. В ответ на это королева сделала указание, которое сильно не понравилось сгинувшим в США родственникам.
У принца Гарри и Меган Маркл отобрали личную бесплатную охрану, поэтому гостить в Британии звездным супругам стало небезопасно. Летом 2021-го герцог Сассекский уже испытал по этому поводу проблемы. Во время открытия памятника принцессе Диане папарацци преследовали его машину в Лондоне.
Осознав недостатки своего положения, принц Гарри предлагал департаменту Правительства Великобритании оплачивать свою охрану, но получил отказ. Теперь же королевский внук решил бороться за свои права. Он заявил, что подает на орган госнадзора в суд. Герцог нанес удар Елизавете II, поскольку инициативу в его ущемлении проявила именно она.
"Принц Гарри унаследовал угрозу безопасности при рождении, на всю жизнь. Он остается шестым в очереди на престол, дважды отбывал боевую службу в Афганистане, а в последние годы его семья подвергалась хорошо задокументированным неонацистским и экстремистским угрозам", — сообщил законный представитель герцога Сассекского.