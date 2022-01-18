Обнародован диагноз госпитализированной вдовы Грачевского: Не лечится

Женщину положили в клинику после похода на могилу супруга, где ему открыли памятник. Екатерина Белоцерковская до сих пор не может смириться с потерей любимого мужа. Она не смогла сдержать эмоций на кладбище и заплакала.
Вскоре вдове режиссера "Ералаша" понадобилась медицинская помощь. Женщину положили под капельницу. Она сама рассказала об этом в своем микроблоге. Теперь выяснилось, что же произошло с Екатериной Белоцерковской.
Оказалось, причиной ее госпитализации стало низкое давление. Такое состояние вдовы Бориса Грачевского спровоцировали переживания. Медики, по сути, оказались бессильны и отправили женщину домой. Кардиолог Юлия Маршинцева объяснила, что избраннице режиссера необходимо бороться со стрессом.
Медик отметила, что причиной недомогания Екатерины Белоцерковской стало нервное перенапряжение. Она предположила, что именно такую реакцию выдала нервная система женщины, и вполне возможно повторение. Кардиолог подчеркнула, что это никак не лечится.
Напомним, Борис Грачевский умер 14 января прошлого года от коронавирусной инфекции. Сначала он лечился дома, но вскоре ему пришлось лечь в больницу, поскольку его состояние ухудшалось. Создатель "Ералаша" скончался в реанимации в возрасте 71 года.