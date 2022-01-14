Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Пятница
14 января
Лента новостей
18:24
В Сенате США сравнили антироссийские санкции с захватом заложников
18:23
"На мне это искореженное лицо": Анна Плетнева проснулась в постели с голой женщиной
18:03
У жены звезды "Секса в большом городе" случился срыв на фоне грязного скандала
18:00
Вид памятника Грачевскому довел безутешную вдову до слез: Что будет дальше?
17:45
Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине
17:43
СМИ: Молодая жена Шнурова беременна вторым ребенком
17:38
"Хочу всем показать!": 41-летняя Семенович подцепила шикарного мужика
17:22
Уничтоженная мать отреклась от звезды турецких теленовелл Озджана Дениза
17:09
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
17:08
Лавров ответил на вопрос о присоединении Казахстана к Союзному государству
16:43
Ирина Круг воссоединилась с мужем: Теперь вместе
16:37
Актера детского театра и сериала "Дылды" задержали с наркотиками
16:35
Заперли в комнате и заставили рыдать: Заворотнюк прервала молчание
16:09
Избавившаяся от ребенка дочь Турецкого врезала Бледанс после травли: Клевета чистой воды
16:04
Вымоленные двойняшки, приемный сын и сыроедение: что известно о жизни звезды "Ищейки" Миллера
15:47
Пропадает по восемь часов: Родившая Миронова решила сбежать от мужа
15:41
Всплыло фото поникшей супруги после слухов о болезни Малахова: Переживания на душе
15:39
Округлившуюся Тодоренко поздравляют с беременностью
15:33
Расплывшаяся Королева забила тревогу: Сбрасываю лишние килограммы!
15:12
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
14:52
Вскрылась информация о причинах смерти вдовы Мягкова
14:51
Зеленский не справился со своей главной задачей – украинский политолог Бортник
14:49
"Почему?": Голливудской звезде Канье Уэсту грозит тюремный срок
14:48
"Вывели": взбешенная звезда "Склифосовского" сообщила о беспардонном поведении продюсеров
14:44
Брюзжащая желчью Собчак взорвалась: Отвратительная помойка
14:33
Смертельный номер: Тимати посадил двухлетнего сын за руль и чуть не попал под фуру
14:26
"Лисичку жалко": Изменившуюся Кожевникову жестко приложили
14:15
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
14:10
Отказ Кабо, нищая общага, слухи о связи с Боярским и его побеги: что навсегда изменило судьбу Самохиной
14:04
"Закодировано у русских в генах": СМИ США подняли истерику после слов Путина
14:00
Бешеные деньги: Бородина проговорилась о тратах на коммунальные услуги
13:56
"Дети из пробирки": Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев вскрыл правду о дочерях
13:31
На юго-западе Москвы загорелся строительный рынок
13:31
"Голодание и болезнь": ужасающие подробности о состоянии исхудавшего Лепса
13:29
"Не может": Волочкова пожаловалась на мужские возможности нового любовника
13:22
Как рассчитать размер пенсии после индексации выше инфляции
13:12
Бородина натравила подруг на оконфузившуюся Бузову: Разорвут любого
13:12
Не смогла жить одна: бездетная больная вдова умерла вслед за Мягковым
13:09
Дочь от поклонницы и сын от питерской жены: что известно о внебрачных детях Нагиева
12:52
"Муж запрещает": Пережившая предательство скромница Хилькевич прилюдно оголилась
12:43
Караул! Звезду КВН ограбили средь бела дня
12:37
Лавров предупредил о наращивании сил НАТО близ российских границ
12:31
"Дальше – только хуже": расплывшейся звезде "Бедной Насти" дали под дых
12:29
"Сладкие ягодки": молодая жена Цекало бесцеремонно вывалила грудь
12:19
В Москве мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба
12:11
Интимное фото из душа отекшей Дженнифер Энистон произвело фурор
12:01
20 идей по развитию России: как сформировать в России культуру выгула собак
11:51
"Не узнать!": Разведенный Лепс шокировал голым телом
11:49
Не Богомолов: Собчак показала любимого партнера
11:45
Костенко избавилась от детей после слухов об измене Тарасова: Жить для себя
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой
У избавившейся от ребенка с синдромом Дауна дочери Турецкого нашлась защитница
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Вид памятника Грачевскому довел безутешную вдову до слез: Что будет дальше?

Вид памятника Грачевскому довел безутешную вдову до слез: Что будет дальше?

На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Грачевскому.
прочитано 264 раза

Российский режиссер Борис Грачевский умер в прошлом году от последствий коронавируса. Смерть звезды стала шоком для поклонников создателя "Ералаша", а особенно для его жены Екатерина Белоцерковской, которая незадолго до его смерти родила ему сына.

ПО ТЕМЕ

Молодая вдова взвыла через год после смерти Грачевского: Он был адом!

Сегодня на могиле Грачевского на Троекуровском кладбище открыли памятник. На церемонии присутствовали десятки человек, среди которых были коллеги, друзья режиссера, а также родные и близкие.

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская прорыдала всю церемонию. Она не могла уснуть всю ночь перед поездкой на могилу мужу. Женщина призналась, что хотела ехать туда заранее, но друзья отговорили ее. Она поблагодарила их за поддержку.

"Спасибо всем, что вытащили меня в сложный момент. Я тогда не знала, что будет дальше, а мне помогли и сказали: "Давайте заниматься памятником". Помогали с каждым согласованием, с каждой строчкой!" – рассказала вдова Грачевского.

Она добавила, что продумала каждую деталь мемориального монумента. По центру расположилось цветное фото улыбающегося и радостного Бориса Грачевского, справа на одном крыле памятника видеокамера и надпись "Ералаш", а слева его ФИО и даты жизни и смерти. Под фотографией расположилась надпись "Ходить по солнечной стороне жизни", – это были слова самого режиссера и девиз его жизни.

Руководителя киножурнала "Ералаш" называли улыбчивым человеком. Он не скрывал, что всегда радуется каждому, даже самому малейшему хорошему событию в жизни.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Автор: 14 января 2022, 18:00 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Татуированная и без белья: бывшая жена Грачевского выставила набухшие соски-ягодки

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"На мне это искореженное лицо": Анна Плетнева проснулась в постели с голой женщиной

Артистка пришла в ужас
Шоу-бизнес

"Дети из пробирки": Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев вскрыл правду о дочерях

Семью солиста накрыла беда
Шоу-бизнес

Заперли в комнате и заставили рыдать: Заворотнюк прервала молчание

Все стало иначе
Шоу-бизнес

Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз

Актрису разоблачили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса
В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога

Спорт

"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили

Регионы

Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+