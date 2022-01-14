Вид памятника Грачевскому довел безутешную вдову до слез: Что будет дальше?

Российский режиссер Борис Грачевский умер в прошлом году от последствий коронавируса. Смерть звезды стала шоком для поклонников создателя "Ералаша", а особенно для его жены Екатерина Белоцерковской, которая незадолго до его смерти родила ему сына.
Сегодня на могиле Грачевского на Троекуровском кладбище открыли памятник. На церемонии присутствовали десятки человек, среди которых были коллеги, друзья режиссера, а также родные и близкие.
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская прорыдала всю церемонию. Она не могла уснуть всю ночь перед поездкой на могилу мужу. Женщина призналась, что хотела ехать туда заранее, но друзья отговорили ее. Она поблагодарила их за поддержку.
"Спасибо всем, что вытащили меня в сложный момент. Я тогда не знала, что будет дальше, а мне помогли и сказали: "Давайте заниматься памятником". Помогали с каждым согласованием, с каждой строчкой!" – рассказала вдова Грачевского.
Она добавила, что продумала каждую деталь мемориального монумента. По центру расположилось цветное фото улыбающегося и радостного Бориса Грачевского, справа на одном крыле памятника видеокамера и надпись "Ералаш", а слева его ФИО и даты жизни и смерти. Под фотографией расположилась надпись "Ходить по солнечной стороне жизни", – это были слова самого режиссера и девиз его жизни.
Руководителя киножурнала "Ералаш" называли улыбчивым человеком. Он не скрывал, что всегда радуется каждому, даже самому малейшему хорошему событию в жизни.