Безутешная вдова оказалась на больничной койке после рыданий у могилы Грачевского

Режиссер ушел из жизни в начале прошлого года, в честь годовщины смерти на Троекуровском кладбище ему открыли памятник. Создатель "Ералаша" скоропостижно скончался от коронавируса, что стало страшным ударом для его супруги. Даже спустя год безутешная Екатерина не может справиться с трагедией. На открытии памятника вдова Грачевского безудержно рыдала у могилы.
После столь серьезного эмоционального потрясения у 37-летеней артистки, по всей видимости, сдали нервы. Белоцерковская оказалась на больничной койке под капельницами. О состоянии вдова Бориса Юрьевича сообщила в своем блоге, опубликовав фото трубок от капельницы. Подписчики сильно испугались.
Информации о том, что именно произошло с Екатериной, нет, она не дала никаких комментариев. Однако в Сети уверены, что резкое ухудшение состояния связано именно с прошедшим накануне днем памяти умершего супруга.
Ранее стало известно, что борьба за наследство Бориса Грачевского все еще идет. На его имущество претендовала и бывшая супруга, которой недавно было отказано в праве на часть наследства. У экс-супруги были довольно серьезные требования – она хотела часть прав на "Ералаш" и долю в продюсерском центре. Адвокат Екатерины Белоцерковской отметил, что суд соперница ее клиентки проиграла из-за отсутствия официального подтверждения раздела имущества, который по факту состоялся.