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Шоу-бизнес
Пресняков плюнул в опозоренного Панина после боя: Было неинтересно драться

Пресняков плюнул в опозоренного Панина после боя: Было неинтересно драться

Поединок Никиты Преснякова и Алексея Панина произвел фурор. Теперь выяснилось, что и проигравший актер, и внук Аллы Пугачевой остались недовольны спаррингом.
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Причиной конфликта между звездами стало то, что скандальный артист оскорбил Никиту Преснякова заявлением о том, что тот якобы из себя ничего не представляет, и успеха добился только благодаря Примадонне. Музыкант вызвал оппонента на поединок.

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 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Певец заверил, что никогда не пользовался родственными связями. Он самостоятельно создал рок-группу, а также пишет саундтреки к фильмам и играет в театре. Никита Пресняков в свою очередь уверен, что Алексей Панин давно никому не интересен. Он считает, что тот прославился не профессиональными достижениями, а многочисленными скандалами, передает программа "Светская хроника" Пятого канала.

Ради боя Алексей Панин на пару дней прилетел в Россию из Испании, где проживает с дочерью Аней. Ради поединка ему пришлось отказаться от алкоголя. Тренер знаменитости Карен Линевич строго запретил Алексею Панину употреблять спиртное на время тренировок.

Супруга Никиты Преснякова Алена отметила, что Алексей Панин явно не равный соперник ее мужу. Девушка с волнением наблюдала за поединком. Других же родственников звезды в зале не было.

В итоге музыкант отправил соперника в нокаут. Однако он не испытал радости от победы. Он отметил, что Алексей Панин оказался слабым противником, с которым было неинтересно драться. Он ждал жесткого боя, но актер, по его словам, оказался в плохой физической форме.

Расстроен боем и Алексей Панин. По его мнению, соперник некрасиво расстался с ним после спарринга. Вместо дружеского рукопожатия напоследок Никита Пресняков просто ушел с ринга. Алексей Панин заверил, что уже готов к новому бою. Но противника он пока себе не выбрал. Никита Пресняков же больше драться с коллегами не хочет.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 10:32 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Как менялся Алексей Панин

комментарии

Ответить:

Гость943601
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Два клоуна. Панин - двустволка, алкаш и просто душевнобольной. Пресняков же заливает, что конечно же Приманделла никогда ему не помогала, во что верится с большиииииим трудом. Оба клоуна стоят друг друга.
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