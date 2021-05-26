Вот это поворот! В Сети всплыло доказательство после слухов об измене Мартиросяна с Кошкиной

В Сети ходят слухи о том, что российский юморист и шоумен Гарик Мартиросян изменяет своей жене Жанне с моделью Яной Кошкиной. Он якобы одаривает ее дорогостоящими сюрпризами на глазах у всех. Супруга комика раньше лишь опровергала эти домыслы, но теперь решила четко обозначить свою позицию в данном вопросе.
В "Инстаграм" жены Мартиросяна появилось фото, на котором Гарик стоит позади нее и с помощью пальцев наставляет рожки над ее головой. При этом Мартиросян сделал выражающее недоумение лицо.
"Наставил жене рога" – с юмором отметила Жанна.
Очевидно, что звездное семейство саркастически относится к сплетням об их размолвке, и на самом деле у пары все в порядке. Поклонники оценили шутку жены Гарика Мартиросяна и в очередной раз отметили, что пара великолепно смотрится. Так что шуточное фото стало доказательством того, что в семье царит идиллия, и Яна Кошкина здесь абсолютно ни при чем. "Вот это поворот!" – поддержали поклонники пару.
Напомним, что Гарик Мартиросян и Жанна вместе уже более двадцати лет. Они познакомились в Сочи в 1997 году, где и родилась девушка, и уже через год официально оформили отношения. Жанна остается единственной и любимой супругой Гарика.
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