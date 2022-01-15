"Так неприятно": Газманов плюнул на жену после ее страстных утех с другим

18 лет брака – еще не показатель счастливого союза. Олег Газманов и его избранница Марина ходят по острию ножа.

Возлюбленная исполнителя хита "Есаул" встретила Новый год страстными утехами под ритмичную музыку. Чтобы компенсировать потребленные за столом калории, Марина закружилась в сексуальном танце с мускулистым красавцем. Она уточнила, что Олег Газманов не ревнует, но народ все равно насторожился.

"Вы красивая, восхитительная. Но так неприятно смотреть, что вы танцуете с каким-то молодым человеком, а не с Олегом..." — упрекнули 52-летнюю женщину пользователи Сети. Поклонники семьи предположили, что подобные забавы негативно влияют на отношения, поскольку эротичные обжимания с кем-то извне до добра не доводят.

Прошло несколько дней, и супруги отправились вместе на отдых за границу к Индийскому океану. В самолете Марина захотела снять видео с мужем, чтобы разнообразить контент блога. Однако Олег Газманов на нее плюнул. Артист принял отстраненный вид и уткнулся в гаджет, совершенно не реагируя на спутницу. "Олег занят..." — пожаловалась женщина.

Теперь фанаты гадают, все ли хорошо у певца с женой, ведь отсутствие внимания зачастую приводит к охлаждению чувств. Не исключено, что Марина черпает энергию и страсть на танцах, потому что Олег Газманов уже не хочет скрашивать ей досуг. Однако выводы пока делать рано. Женщина пообещала делиться контентом из отпуска, чтобы народ знал о ее семейных развлечениях.