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Шоу-бизнес
"Так неприятно": Газманов плюнул на жену после ее страстных утех с другим

"Так неприятно": Газманов плюнул на жену после ее страстных утех с другим

18 лет брака – еще не показатель счастливого союза. Олег Газманов и его избранница Марина ходят по острию ножа.
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Возлюбленная исполнителя хита "Есаул" встретила Новый год страстными утехами под ритмичную музыку. Чтобы компенсировать потребленные за столом калории, Марина закружилась в сексуальном танце с мускулистым красавцем. Она уточнила, что Олег Газманов не ревнует, но народ все равно насторожился.

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Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

"Вы красивая, восхитительная. Но так неприятно смотреть, что вы танцуете с каким-то молодым человеком, а не с Олегом..." — упрекнули 52-летнюю женщину пользователи Сети. Поклонники семьи предположили, что подобные забавы негативно влияют на отношения, поскольку эротичные обжимания с кем-то извне до добра не доводят.

Прошло несколько дней, и супруги отправились вместе на отдых за границу к Индийскому океану. В самолете Марина захотела снять видео с мужем, чтобы разнообразить контент блога. Однако Олег Газманов на нее плюнул. Артист принял отстраненный вид и уткнулся в гаджет, совершенно не реагируя на спутницу. "Олег занят..." — пожаловалась женщина.

Теперь фанаты гадают, все ли хорошо у певца с женой, ведь отсутствие внимания зачастую приводит к охлаждению чувств. Не исключено, что Марина черпает энергию и страсть на танцах, потому что Олег Газманов уже не хочет скрашивать ей досуг. Однако выводы пока делать рано. Женщина пообещала делиться контентом из отпуска, чтобы народ знал о ее семейных развлечениях.

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Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2022, 20:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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