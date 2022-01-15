"Большие проблемы, детей жаль": Айза врезала осрамившему Бородину Омарову

Айза Анохина прокомментировала громкий развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова.

С расставания звездной пары прошло уже больше полугода, но слухи и разговоры о нем не утихают. Сначала в Сети говорили о неверности Курбана, позже любовника приписали и Бородиной. Личную жизнь обоих экс-возлюбленных поклонники разбирают на молекулы все это время.

Айза Анохина хорошо общается с Ксенией, поэтому находится в курсе происходящих событий "из первых рук". Недавно звезда проводила вопрос-ответ с подписчиками своего блога, где ее попросили прокомментировать развод подруги. Айза не поняла, почему поклонники спрашивают об этом у нее, но все равно дала короткий комментарий.

Артистка назвала скандал вокруг расставания "театром абсурда" и отметила, что всем пытающимся на этом заработать должно быть стыдно. "Там человеку нужен специалист. Большие проблемы, к сожалению. Детей жаль", – врезала Айза экс-супругу Ксении Бородиной.

Напомним, накануне Нового года в Сети появились слухи о том, что экс-ведущая "ДОМа-2" изменяла мужу с его другом Трофимом Смищенко. Мужчина якобы хвастался связями с Бородиной задолго до развода. Позже эту информацию подтвердил и сам Курбан Омаров. Поклонники Ксении, которая отрицает измену, уверены, что бывший супруг решил оклеветать и осрамить мать своего ребенка, чтобы заработать и поднять рейтинги.