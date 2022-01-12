Голого Омарова сняли на отдыхе рядом с бывшей девушкой любовника Бородиной

История с разводом российской телеведущей Ксении Бородиной и ее бывшего мужа, предпринимателя Курбана Омарова, все никак не закончится. Вокруг пары разрастается история, напоминающая сюжет бразильского сериала.
На днях Курбан Омаров подтвердил, что отдыхает в Таиланде с бывшей невестой своего приятеля Трофима Симищенко, которого, между прочим, подозревают в развале семьи Бородиной. Якобы именно Трофим стал ее новым любовником и теперь разъезжает с ней по морям. Судя по всему, пара решила "махнуться" партнерами.
Виолетта сама выложила видео с Курбаном Омаровым в своем "Инстаграм". На кадрах предприниматель с одних плавках щеголяет по пляжу и тащит шезлонг, томно посматривая в камеру.
Ранее Виолетта и Курбан только выкладывали в своих аккаунтах фото и видео с одинаковыми геолокациями. Теперь же фанаты уверены – это можно считать официальным началом новых отношений Омарова.
Стоит отметить, что Курбан Омаров ранее уверял, что его бывшая жена Ксения Бородина изменяла ему с приятелем Трофимом Симищенко еще будучи в браке. Возможно именно такая рокировка партнерами стала причиной развода Бородиной и Омарова.