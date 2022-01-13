"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем

Бывший муж Марины Голуб раскрыл шокирующую тайну о жизни звездной четы.

В Сети есть открытая информация о том, что Николай Караченцов был охотником до женщин и погуливал от Людмилы Поргиной на стороне. Однако как выяснилось, актриса могла быть и сама не чиста на руку.

Вадим Долгачев признался, что Людмила Поргина крутила с ним роман за спиной у Николая Караченцова. Более того, по его словам, актриса родила от него сына, выдав за отпрыска мужа.

Рассказать об измене Поргиной Долгачев решил из-за подозрений о ее сыне. Андрей, по его мнению, очень на него похож, а с Караченцовым у него ничего общего. Помимо этого Долгачев не мог рассказать правду по этическим соображениям. Он не хотел рассорить Караченцова с женой.

"Недавно обнаружил фото отца, который умер, когда мне было два года. Я сравнил снимки Андрея, папы, свои и понял: все из одной породы", — рассказал бывший муж Марины Голуб.



По его словам, роман с Поргиной у него начался в 70-х. Он увидел ее в московском кафе и влюбился без памяти. Тогда он не знал, что она замужем и позвал ее в гости.

"Провели замечательно время. Была интимная связь", — рассказал он.

Однако эти отношения не продлились долго. Поргина и Долгачев не имели по отношению друг к другу серьезных намерений. Вскоре Поргина родила сына, а Долгачев женился на Голуб.

Спустя семь лет они снова встретились на корпоративе. Он стал приставать к бывшей возлюбленной. Караченцов заступился за супругу. "Люди бросились их разнимать, было много крови", – поделилась свидетельница.

В эфире шоу "На самом деле" на Первом канале стало ясно, что Дплгачев не является отцом сына Поргиной.