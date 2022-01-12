Клаву Коку отправили за решетку

Сергей Соседов раскритиковал псевдоним Клавы Коки, назвав его тюремным.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов славится правдорубом в шоу-бизнесе. Он не боится сказать в лоб порой такую гадость, от которой потом звезды отходят не один месяц.

Часто от него достается начинающим музыкантам. На этот раз он прошелся по звезде, чье имя с трудом выговорил. Речь идет о Клаве Коке. Соседов посчитал, что это какая-то тюремная кличка и с легкостью словесно отправил ее за решетку.

"Хороших певиц сейчас мало. Что это за Клава Кокс? Клава Кокс — это же "погоняло" тюремное, а не псевдоним сценический. Это же абсурд какой-то", – заявил Соседов.

Он добавил, что не слушает и не знаком с подобными исполнительницами. По словам Соседова, сейчас нет достойных артисток, поэтому вспоминать будут лишь тех, кто держится на плаву.

Ранее Сергей Соседов пожаловался, что ужасно себя чувствует после предательства друга. Критик настолько обессилел, что даже не смог никуда ехать на отдых.

Андрей Панисов, у которого Сергей Соседов был наставников в программе X-Factor, плохо высказался о критике. Певец заговорил о том, что его наставник использовал "грязные приемчики" во время разговора с Ольгой Бузовой.