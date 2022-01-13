Разведенная Асмус показала округлившийся живот: Второй ребенок

Кристина Асмус о своей личной жизни распространяться не любит. После развода с Гариком Харламовым она перестала показывать мужчин в личном блоге.

Поклонники убеждены, что у знаменитости якобы имеется любимый человек. В Сети можно найти множество предположений, но ни одно из них официально не подтвердила знаменитость. В интервью она все больше говорит о дочери, новых проектах и театральной деятельности.

"Инстаграм" Кристина Асмус использует как платформу, через которую можно общаться с публикой. Она нередко делится своими мыслями на разные темы, рассказывает о забавных случаях на работе, показывает дочь и публикует собственные снимки в самых разных форматах. Однако поклонники готовы зацепиться за любой намек на нечто личное.

Накануне артистка опубликовала интересное фото. На кадре она выглядит намного полнее, чем обычно. Точеные черты лица знаменитости вдруг обрамили щеки, а большой округлившийся живот напоминает тот, который бывает у беременных женщин. Кристина поинтересовалась, как сильно подписчики поправились за праздники.

Однако публике уже было не до шуток. Многие тут же стали интересоваться интересным положением Кристины Асмус. "Второй ребенок", "Реально беременна?", "Какой живот. Неужели и правда?", "А кто папа?" – прокомментировали поклонники. Скорее всего актриса просто пошутила, но пока она никак не опровергла предположения общественности.