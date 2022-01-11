Жадная Асмус не смогла вернуться в Россию

Неприятной историей артистка поделилась с подписчиками на странице своего инстаграм-аккаунта. Дело в том, что перед отлетом блондинке пришлось собирать несметное количество вещей, в результате чего сборы серьезно затянулись, и на самолет актриса с дочерью опоздали. В качестве иллюстрации своих слов Кристина Асмус показала снимок с девятью чемоданами.
"По одному чемодану в день," – с юмором написала звезда.
Блондинка объяснила, что несколько чемоданов она купила уже в Дубае. Туда она сложила все свои покупки – об этом сообщил Пятый канал. Судя по всему, звезда оказалась жадной до обновок и подарков. Впрочем, что именно актриса приобрела за границей и спрятала в своих чемоданах, неизвестно.
Тем не менее, эта жадность стоила Асмус нервов и билетов на самолет. Актриса просто не успела зарегистрировать свои многочисленные чемоданы, а без них лететь не хотела. В результате она не смогла сразу вернуться в Россию. Знаменитости пришлось приобрести билеты на другой рейс и еще задержаться в солнечном Дубае. Примечательно, что к следующему рейсу артистка вроде бы приехала заранее, но и на него чуть не опоздала.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Иван Янковский разоткровенничался об интиме с Кристиной Асмус.