"Да они голые там!": жена об "интиме" Щербакова с Прокловой

Народный артист России Борис Щербаков с 1973 года живет с браке с супругой, актрисой и писательницей Татьяной Бронзовой. За полвека совместной жизни пара пережила всякое. Так как актер всегда был красавцем, ему приписывали множество романов на стороне, но тем не менее, супруги сохранили союз.
Писательница с пониманием относилась к работе мужа, ведь она сама была актрисой. Поэтому постельные сцены Щербакова воспринимались дома рутинно.
В одном из спектаклей "Валентин и Валентина" Борис Щербаков сыграл с Еленой Прокловой в постельной сцене. Актеры были обнажены и страстно целовались.
"Да они голые там! Их же раздевали!", – рассказала жена Щербакова в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".
Борис Щербаков, который вместе с супругой пришел на передачу, не стал отрицать ее слов. Бронзова с иронией добавила, что ее муж целовался не только с Прокловой, но и со многими другими женщинами.
Ранее "Дни.ру" писали, что Борис Щербаков намерен серьезно поговорить с Марией Шукшиной на тему вакцинации от коронавируса. Дочь великого писателя Василия Шукшина в последнее время все более радикально заявляет о вреде прививок. Актер уверен, что коллега находится под чьим-то опасным влиянием.