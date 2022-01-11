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Шоу-бизнес
"Да они голые там!": жена об "интиме" Щербакова с Прокловой

"Да они голые там!": жена об "интиме" Щербакова с Прокловой

Жена Бориса Щербакова рассказала о страстной сцене мужа с Еленой Прокловой.

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Народный артист России Борис Щербаков с 1973 года живет с браке с супругой, актрисой и писательницей Татьяной Бронзовой. За полвека совместной жизни пара пережила всякое. Так как актер всегда был красавцем, ему приписывали множество романов на стороне, но тем не менее, супруги сохранили союз.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Писательница с пониманием относилась к работе мужа, ведь она сама была актрисой. Поэтому постельные сцены Щербакова воспринимались дома рутинно.

В одном из спектаклей "Валентин и Валентина" Борис Щербаков сыграл с Еленой Прокловой в постельной сцене. Актеры были обнажены и страстно целовались.

"Да они голые там! Их же раздевали!", – рассказала жена Щербакова в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Борис Щербаков, который вместе с супругой пришел на передачу, не стал отрицать ее слов. Бронзова с иронией добавила, что ее муж целовался не только с Прокловой, но и со многими другими женщинами.

Ранее "Дни.ру" писали, что Борис Щербаков намерен серьезно поговорить с Марией Шукшиной на тему вакцинации от коронавируса. Дочь великого писателя Василия Шукшина в последнее время все более радикально заявляет о вреде прививок. Актер уверен, что коллега находится под чьим-то опасным влиянием.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 13:28 Источник: "Судьба человека" • Требует проверки
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Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств

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