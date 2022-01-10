"Поздно, там уже другая": Асмус соскучилась по сосиске Харламова

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус развелись осенью 2020 года. Тем не менее, они сохранили нормальные отношения ради воспитания общей дочери. Помимо этого есть у пары и еще одна выгода в общении – взаимопиар.
На днях Кристина Асмус опубликовала свежее видео в своем "Инстаграм", на кадрах которого предстала жующей хот-дог с арабской сосиской.
Асмус заявила, что хот-дог Гарика Харламова гораздо вкуснее, чем в ОАЭ. В комментарии актриса с сарказмом добавила, что эта реклама стоила ей половину совместно нажитого имущества с комиком.
Поклонники оценили юмор и творческий подход бывших супругов. Они отметили, что после развода очень важно сохранить здоровое общение.
"Поздно по сосиске Гарика ты соскучилась, там уже другая"; "Креативная реклама", "Харламов поди поперхнулся", – написали фолловеры.
Напомним, недавно Гарик Харламов открыл в Москве несколько ларьков с хот-догами.
Ранее бывшая жена Гарика Харламова спровоцировала бурную реакцию поклонников новым снимком. Она предстала в образе облитой кровью барышни, анонсировав таким образом премьеру спектакля со своим участием "Леди Макбет Мценского уезда".