"Ты нас освободила": дети бросились на колени перед Арбениной

Наследники звезды подвергаются серьезным нагрузкам. Дело в том, что они помимо общеобразовательной школы посещают еще и музыкальную. Диана Арбенина хочет, чтобы ее дети росли всесторонне развитыми.
Артистка пошла на важный шаг, сделав ребятам уступку. Она позволила Марте и Артему пропустить несколько занятий. В своем инстаграм-аккаунте исполнительница опубликовала забавное семейное видео. За кадром звездная мама говорит сыну и дочери, что в музыкалку они могут пойти не с понедельника, а с четверга.
Такая новость несказанно обрадовала подростков. В порыве благодарности они упали на колени перед Дианой Арбениной. "Спасибо, мама, что ты нас освободила", — заявили дети звезды.
Напомним, вокалистка родила двойняшек 4 февраля 2010 года. На тот момент знаменитости было 35 лет. На свет дети певицы появились в одной из специализированных клиник США. Отцом Артема и Марты стал некий американский предприниматель с русскими корнями.
Как писали "Дни.ру", недавно сын огорошил артистку неожиданным признанием. Мальчик заявил, что решил худеть. Диана Арбенина этому удивилась и поинтересовалась, как именно Артем собирается это делать. На это наследник ответил, что будет только жевать жвачку, а есть ничего не будет.