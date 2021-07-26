"Начинает тебя долбать": у Арбениной начались осложнения после страшной болезни

Диана Арбенина призналась, что дважды переболела коронавирусом. Недуг прошел практически бессимптомно, но последствия не заставили себя долго ждать.

Планы певицы на отдых с детьми в США в августе могут быть нарушены тревожной эпидемиологической ситуацией. Дело в том, что без прививки знаменитость не пустят в Америку, но и вакцинироваться пока она не собиралась. Оказалось, что она уже аж два раза перенесла ковид.

О своем диагнозе Диана Арбенина узнавала обо раза постфактум, потому что не чувствовала ни отсутствия запахов, ни температуры. Лишь после возникновения сильных головных болей звезда заподозрила неладное и обратилась к врачу.

Сдав кровь, артистка узнала, что переболела коронавирусом. Но в июне знаменитость вновь заболела после концерта в Санкт-Петербурге.

Вскоре исполнительница столкнулась с осложнениями коварного недуга. К ужасу Дианы Арбениной, у нее начались проблемы с голосовыми связками. "Вирус начинает тебя долбать во все уязвимые точки", – посетовала певица. Звезда призналась, что чувствует себя так, словно отработала на тридцати концертах. У знаменитости появилась быстрая утомляемость.

Напомним, Диана Арбенина воспитывает одиннадцатилетних двойняшек Артема и Марту. По слухам, отцом детей певицы является американский хирург.