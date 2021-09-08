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Шоу-бизнес
"Лошки держат флажки": язвительная Собчак врезала выкинутой за борт Канделаки

"Лошки держат флажки": язвительная Собчак врезала выкинутой за борт Канделаки

Ксения Собчак очень скептически относится к повышению Тины Канделаки.
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На днях стало известно о том, что Тина Канделаки уходит с должности генпродюсера "Матч ТВ", которую она занимала в течение шести лет. Оказалось, что журналистка пошла на повышение и стала заместителем гендиректора "Газпром-медиа". Сама Тина Канделаки сначала молчала, но потом заявила, что это назначение является для нее не меньшим вызовом, чем тот, который она получила с приглашением на "Матч ТВ". Однако Ксения Собчак отнеслась к этим словам весьма скептически.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Блондинка язвительно прокомментировала новое назначение коллеги в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

"Ой, ну честное слово, лошки в руках держат флажки, умоляю," – врезала заклятой подруге журналистка.

Собчак уверена в том, что новая должность Канделаки – это вовсе не повышение, а самый настоящий "слив" или "возможность скинуть с борта". Блондинка уверена в том, что от брюнетки давно хотели избавиться на "Матч ТВ", однако из-за звонков важных людей никак не могли этого сделать. Теперь же все остались довольны. При этом по прогнозу Собчак, Канделаки будет лишь формально занимать свою новую должность, реально ни не что не влияя в "Газпром-медиа".

Ранее "Дни.ру" писали о причинах взаимной ненависти между Тиной Канделаки и Ксенией Собчак: яблоком раздора стал некий мужчина.

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Фото: Aleksey Bychkov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 21:08 Источник: Телеграм, "Кровавая барыня" ✓ Надежный источник
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