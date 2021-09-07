"Есть волшебная грудь": Подольская отстранила Преснякова от новорожденного сына

Наталья Подольская рассказала о том, как растет их с Владимиром Пресняковым младший сын.

Звездная пара стала во второй раз родителями осенью 2020 года. Артистка родила наследника Ивана. Наталья Подольская сообщила, что заботится о малыше в одиночку, поскольку супруг не всегда готов ей помочь.

Знаменитость поведала. что мальчишка растет очень активным, и отец не может порой за ним уследить. Например, Владимиру Преснякову не хочется менять сыну памперс, поскольку ребенка нужно буквально ловить из-за его бурной энергии.

Не помогает певец жене с малышом и ночью. "Есть волшебная грудь", — шутливо заявила певица. При этом она добавила, что материнство, несмотря на заботы, ей в радость. Все свободное время она отдает наследникам. Она призналась, что иногда хочет остановить время, чтобы налюбоваться на младшего сына.

Наталья Подольская добавила, что все же ей помогают с детьми нанятые няни. С ними звезда уверена, что ее наследники в безопасности. К своему персоналу звездная семья не слишком требовательна. Для нее важно, чтобы няни относились к ее детям, как к собственным, с душой и ответственностью.