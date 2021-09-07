"Вытворяет все, что хочет": сбежавшая Проклова плюнула в любовницу Ефремова

Легендарный продюсер Борис Криштул вспомнил о закулисье и интригах "Мосфильма". В частности, он раскрыл подробности одного рабочего эпизода, связанного с личной жизнью актрисы Ирины Мирошниченко.



Режиссер Александр Митта в свое время предложил Елене Прокловой роль в своей картине, но та отказалась за два дня до начала съемок. Артистка объяснила это тем, что ее ввели на все спектакли во МХАТе вместо Ирины Мирошниченко.

Елена Проклова рассказывала, что та улетела за границу без позволения худрука театра Олега Ефремова. "Мирошниченко вытворяет все что хочет, потому что спит с Ефремовым", – процитировал Криштул заезду.

Продюсер попросил Елену Проклову честно поделиться этой информацией с режиссером, но знаменитость, судя по всему, не хотела сдавать коллегу. Кроме того, она знала, что нарвется на гнев Александра Митты. Актриса заявила Борису Криштулу, что не пойдет. Мол, пусть он сам отдувается, как директор фильма.

Елена Проклова тогда просто сбежала от проблемы. После этого Криштул не видел артистку много лет. Продюсер считает, что звезда поступила некрасиво. Но на ее место тогда нашли другую актрису.

Напомним, ранее Елена Проклова стала фигуранткой громкого секс-скандала. Актриса поделилась шокирующими откровениями о том, что в ранней юности подверглась домогательствам и насилию со стороны известного актера, который был намного старше нее.