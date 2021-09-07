Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
Стало известно об уходе Татьяны Навки
"Уберите этот кошмар": жуткое фото дочери Долиной с огромными зубами шокировало россиян
партнеры
Вторник
7 сентября
Лента новостей
08:55
"Ужас": россияне пришли в шок от вида переделанной Вертинской
08:51
Всплыло новое фото переломанной Цой в инвалидной коляске: Буду молиться
08:47
Польша напугана учениями "Запад-2021": Москва понимает лишь язык силы
08:40
"Боль просто невыносимая!": ушедший Соседов перенес жуткие мучения
06:27
День Тита и Варфоломея: Что нельзя делать 7 сентября
04:43
Ушла легенда: Народ рыдает из-за случившегося с Энрике Иглесиасом
02:37
Брокколи с пармезаном: Готовим любимое блюдо Ренаты Литвиновой
00:08
Лучшие роли блистательного Жан-Поля Бельмондо
21:47
Украинский депутат назвал Лукашенко подонком
21:43
В Москве нашли труп мужчины с кирпичом во рту
21:42
Поплавская вызвала ажиотаж редким снимком с падчерицей
21:23
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
21:01
"Глубокая печаль": у Хью Джекмана случилось большое горе
20:31
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
19:35
На Украине девушка с арбалетом совершила атаку на школу
19:11
В московском метро загорелся вагон поезда
18:32
"Светлая память": Кончаловская с проплешинами вызвала шок
17:39
Медик поставил внучке Талызиной ультиматум: Продолжишь, дальше я тебя увижу в инвалидном кресле
17:30
Умер Жан-Поль Бельмондо
17:08
"Больше не существует": Киркоров лишился прибыльного бизнеса
16:57
Звезда "Универа" впервые стала мамой
16:57
Житель Подмосковья насмерть забил молотком и топором своих родственниц
16:37
Спасают врачи: Опухшего в тюрьме Ефремова сразил опасный недуг
16:31
Новая избранница ласкала Деревянко на глазах у его экс-жены и других гостей
16:28
"Постоянно бил по голове": Мамаева обвинила бывшего мужа в издевательствах
15:58
Дочь Норкина прервала молчание после скандальной свадьбы: Невозможно описать
15:52
Нелепый флирт Виторгана и Подкаминской в тизере нового сериала "Ева, рожай!"
15:47
Популярные певцы попали в омерзительный секс-скандал: Сядь на лицо моему другу
15:44
"Жарко и липко": Полуголый Газманов утешил родившую Арзамасову
15:32
Разъяренный Соловьев набросился на Собчак: Недостойная женщина!
15:30
Под Москвой произошла массовая драка мигрантов
15:09
Известная актриса Миклош об аборте: Теперь я знакома с чувством вины
15:04
Адская боль: Папунаишвили экстренно госпитализировали
14:56
"Во все дыры и щели": Голую Волочкову разделали под орех
14:50
Баснословные деньги и тюрьма: убитая горем Штурм может потерять внука
14:38
Кравец защитила пописавшую под елочку Анастасию Волочкову
14:25
Кейт Миддлтон притащила маленькую дочь в паб
14:08
Звезды турецкого сериала "Ветреный" сыграли свадьбу
13:49
Ждет малыша? Растущий живот Орбакайте всполошил народ
13:45
"Лежу на диване и страдаю": жене сидящего в тюрьме Ефремова стало совсем худо
13:36
Семенович похвасталась роскошной коллекцией крокодиловых сумочек по 620 тысяч каждая
13:35
Тяжелобольную Макееву затравили после скандальных кадров в постели: Какой-то цирк!
13:31
В Госдуме предложили новый способ повышения пенсий россиян
13:19
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
13:18
Мать умершей звезды фильма "31 июня" хотела лишить внучек многомиллионного наследства
13:14
"Докатилась": Скандалистку Долину скрутили мошенники
13:13
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
13:03
Названы самые частые гости России среди иностранных туристов
12:55
Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири
12:48
Вскипевшая от ревности Собчак отказалась знакомить мужа с молодой звездой: Этого не произойдет!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Настя уже была в коме": муж обнародовал тревожные кадры госпитализации Макеевой
Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство
Бузовой пришлось сменить трусы в самый ответственный момент
Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Всплыло новое фото переломанной Цой в инвалидной коляске: Буду молиться

Всплыло новое фото переломанной Цой в инвалидной коляске: Буду молиться

Анита Цой никогда не жалеет времени и сил на свои клипы. На этот раз она отправилась в Турцию, чтобы выпустить новый шедевр. Однако поездка неожиданно стала настоящим испытанием.
прочитано 39 раз

Во время съемок артистка испытывала страшный дискомфорт. Все ее ноги оказались покрыты ссадинами и порезами из-за кристаллов соли. Кожу щипало, но знаменитость стойко вытерпела все неудобства ради творчества. Однако на этом история не завершилась.

ПО ТЕМЕ

Теперь танцуй в инвалидном кресле: врачи спасают изувеченную Аниту Цой

Анита Цой о последствиях серьезной болезни: Ощущаю уже больше года

 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

В свой выходной день Анита Цой поехала гулять в Анкару. Певица никогда не была в столице и решила изучить некоторые достопримечательности. Оказалось, она выбрала не совсем подходящую обувь – пляжные тапочки. В какой-то момент звезда поскользнулась на камнях и упала. Встать самостоятельно она уже не смогла. Врачи диагностировали певице трещину в ступне.

После этого страшного происшествия в Сети стали появляться снимки артистки в инвалидной коляске. Они напугали впечатлительных поклонников, но сама знаменитость и ее друзья заверили их, что все будет в порядке. Накануне одну из таких фотографий показала Эвелина Бледанс. На кадре она держит улыбающуюся приятельницу за поврежденную ногу, а рядом стоит ее маленький сын. Актриса выразила сочувствие знаменитости и пожелала ей уже к первому октября "порхать по сцене".

Некоторые пользователи ранее не слышали о травме Аниты Цой, а потому были шокированы увиденным. Они присоединились к словам Бледанс. "Здоровья любимой Аните! Скоро ножка заживет!", "Она так часто ломает ногу", "Бедная, хрупкая", "Здоровья нашей птичке", "Производственная травма? Скорейшего выздоровления", "Какие красивые! Аните желаю побыстрее встать на обе ноги", "Буду молиться за нашу девочку", – написали комментаторы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 08:51 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство

Он прокомментировал ситуацию
Шоу-бизнес

"Грустная и уставшая": честное фото Яковлевой ошарашило россиян

В Сети появился снимок звезды без макияжа
Шоу-бизнес

Тяжелобольную Макееву затравили после скандальных кадров в постели: Какой-то цирк!

Обнародовано видео
Шоу-бизнес

"Лежу на диване и страдаю": жене сидящего в тюрьме Ефремова стало совсем худо

Супруга артиста переживает трудные времена

Гороскоп

Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Здоровье

Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом
За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
Житель Подмосковья насмерть забил молотком и топором своих родственниц
Под Москвой произошла массовая драка мигрантов
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+