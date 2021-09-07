Всплыло новое фото переломанной Цой в инвалидной коляске: Буду молиться

Анита Цой никогда не жалеет времени и сил на свои клипы. На этот раз она отправилась в Турцию, чтобы выпустить новый шедевр. Однако поездка неожиданно стала настоящим испытанием.



Во время съемок артистка испытывала страшный дискомфорт. Все ее ноги оказались покрыты ссадинами и порезами из-за кристаллов соли. Кожу щипало, но знаменитость стойко вытерпела все неудобства ради творчества. Однако на этом история не завершилась.

В свой выходной день Анита Цой поехала гулять в Анкару. Певица никогда не была в столице и решила изучить некоторые достопримечательности. Оказалось, она выбрала не совсем подходящую обувь – пляжные тапочки. В какой-то момент звезда поскользнулась на камнях и упала. Встать самостоятельно она уже не смогла. Врачи диагностировали певице трещину в ступне.

После этого страшного происшествия в Сети стали появляться снимки артистки в инвалидной коляске. Они напугали впечатлительных поклонников, но сама знаменитость и ее друзья заверили их, что все будет в порядке. Накануне одну из таких фотографий показала Эвелина Бледанс. На кадре она держит улыбающуюся приятельницу за поврежденную ногу, а рядом стоит ее маленький сын. Актриса выразила сочувствие знаменитости и пожелала ей уже к первому октября "порхать по сцене".

Некоторые пользователи ранее не слышали о травме Аниты Цой, а потому были шокированы увиденным. Они присоединились к словам Бледанс. "Здоровья любимой Аните! Скоро ножка заживет!", "Она так часто ломает ногу", "Бедная, хрупкая", "Здоровья нашей птичке", "Производственная травма? Скорейшего выздоровления", "Какие красивые! Аните желаю побыстрее встать на обе ноги", "Буду молиться за нашу девочку", – написали комментаторы.