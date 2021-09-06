"Лежу на диване и страдаю": жене сидящего в тюрьме Ефремова стало совсем худо

Супруга осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова сделала душераздирающее признание.

Звукорежиссер Софья Кругликова – пятая жена актера. Сейчас ей приходится очень тяжело, поскольку женщина осталась одна с тремя детьми на руках.



В эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ избранница звезды театра и кино поведала, каково ей сейчас без главы семьи. По словам Кругликовой, она сейчас ничего не делает. "Лежу на диване и страдаю", – высказалась жена Михаила Ефремова.

Судя по всему, у женщины из-за горя и постоянных переживаний за супруга опустились руки. Она добавила, что денег сейчас в семье нет, поэтому их с актером наследники никуда не ездили отдыхать этим летом. При этом Кругликова подчеркнула, что очень гордая, поэтому ни у кого ничего не просит.

В свою очередь близкий товарищ Михаила Ефремова актер Иван Охлобыстин рассказал, что жена артиста в настоящее время трудится на двух работах, чтобы прокормить семью. Напомним, у знаменитости с супругой порастают две дочери – Вера и Надежда, а также сын Борис.

Как писали "Дни.ру", роковое ДТП с участием Михаила Ефремова случилось 8 июня прошлого года в центре Москвы. Сидевший за рулем джипа артист вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном, водитель которого скончался. Звезде дали восемь лет колонии, а впоследствии срок сократили на полгода.

