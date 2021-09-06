Отдыхающего с женой Петросяна сняли в обнимку с бутылкой

Звездная пара приехала на курорт увидеть фестиваль "Юморина" и как следует отдохнуть. Супруги проводят много времени на свежем воздухе, но не забывают посещать и увеселительные заведения. В инстаграм-аккаунте Евгения Петросяна появилось фото с огромной бутылкой виски.
Юморист сообщил, что бывает в Сочи уже более 60-ти лет. В этом году Евгений Петросян отказался от сольных концертов,
поэтому у него появилось много свободного времени.
В комментарии к шуточному кадру артист отметил, что вовсе не злоупотребляет спиртным. Бутылка – реквизит. Фолловеры по-достоинству оценили юмор Евгения Петросяна. Они поддержали шутливый тон звезды в комментариях.
Напомним, после того, как Евгений Петросян женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой и снова стал отцом, россияне часто замечают, что юморист сильно помолодел. Судя по всему, большая разница в возрасте с женой заставляет артиста поддерживать себя в хорошей форме.
Как писали "Дни.ру". Татьяна Брухунова питает слабость к дорогим вещам и одежде люксовых брендов. Супруг балует избранницу эксклюзивными подарками дизайнерского формата. Девушка же регулярно демонстрирует в "Инстаграм" модные образы. Однако некоторые считают, что у жены юмориста нет вкуса.
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