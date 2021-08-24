"Жесть какая": изуродованный Петросян вызвал оторопь

75-летний артист активно ведет свой инстаграм-аккаунт. Он поделился снимком, рассказав о съемках своего шоу. Юморист анонсировал новый сезон проекта.
При помощи графического редактора Евгений Петросян удлинил себе руки. Он отметил, то в новом сезоне будет огромное количество "смешнулек". Поклонники на кадр отреагировали неоднозначно.
Некоторым фотография показалась уродливой. "Жесть какая", – высказался один из комментаторов. Другой же заметил, что одна рука на снимке короче другой. Большинство же по-достоинству оценили юмор Евгения Петросяна, одобрив кадр.
По мнению ряда пользователей Сети, с новой молодой женой Татьяной Брухуновой и родившимся сыном Ваганом известный юморист будто помолодел и обрел второе дыхание. Евгений Петросян стал выглядеть подтянуто и свежо.
Примечательно, что многие россияне до сих пор осуждают знаменитость за то, что он развелся с Еленой Степаненко и променял ее на молодую избранницу. Супруги же стараются не реагировать на едкие комментарии в свой адрес. Но иногда Татьяна Брухунова из-за назойливых подписчиков в "Инстаграм" и дает им отпор.
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