Ефремов из тюрьмы помогает бывшей жене справиться с большим горем

8 июня 2020 года жизнь российского актера Михаила Ефремова координально изменилась. Артист стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Мужчину срочно доставили в больницу с места аварии, но спасти так и не успели.
За судебным процессом над Михаилом Ефремовым следила вся страна. В результате знаменитости дали 7,5 лет в исправительной колонии общего режима.
Недавно Иван Охлобыстин, звезда сериала "Интерны" и коллега Ефремова, пришел на программу "Ты не поверишь" на НТВ, где поделился подробностями о жизни исполнителя ролей в фильмах "9 рота", "Ирония судьбы. Продолжения" и "О чем говорят мужчины".
Оказалось, что даже из мест лишения свободы знаменитость помогает своей экс-супруге, которая борется с алкогольной зависимостью. Ефремов отправляет Ксении Качалиной деньги. Актриса уже давно нигде не снимается, из-за этого ей необходима финансовая поддержка.
"Даже оттуда он оказывает ей помощь, не бросает. Потому что там, к сожалению, очень грустная история" – рассказал Охлобыстин в эфире.
Напомним, что у актера уже давно есть новая семья, но ей он никак не помогает. Софья Кругликова должна трудиться сразу на нескольких работах, чтобы обеспечить жизнь себе и своим детям.
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