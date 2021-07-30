Какое там УДО! В деле Ефремова появилась еще одна смерть

Адвокат Вадим Никулин, который работал по делу отбывающего наказание актера Михаила Ефремова, внезапно умер.



О трагедии рассказал коллега правозащитника Андрей Алешкин, который тоже участвовал в громком процессе. Он позвонил Никулину, но трубку взяла его жена. Она сообщила, что ее супруг умер.

По предварительным данным, у адвоката во сне остановилось сердце. Однако родные и коллеги уверяют, что мужчина не жаловался на здоровье, занимался спортом и много не пил.



Напомним, Вадим Никулин представлял интересы гражданской супруги курьера Сергея Захарова, который стал жертвой аварии с участием российского актера Михаила Ефремова. После смерти актера шансы на получение иждивенческого пособия у гражданской жены курьера остается мало, так как он полностью вел дело.

Кроме того, в деле фигурирует вдова покойного, которая была в официальном браке с ним, так что права гражданской супруги Захарова на получение компенсации тают на глазах.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что родные погибшего в ДТП Захарова нанесли сокрушительный удар отбывающему наказание Михаилу Ефремову.

Сейчас защита Ефремова пытается добиться его досрочного освобождения или хотя бы смягчения приговора и постоянно пишет апелляции. В ближайшее время суд должен рассмотреть жалобу на приговор актера. Однако пострадавшая сторона категорически против смягчения. Они восклицают: Какое там УДО! (условно-досрочное освобождение – прим. ред.) и уверены, что виновник семейной трагедии должен заплатить сполна.