Делает это часто по ночам: вскрылся тайный зов плоти Брухуновой

32-летняя Татьяна Брухунова в браке с юмористом Евгением Петросяном растит их общего сына Вагана. Пара часто демонстрирует идиллию в отношениях, но поклонники уверены, что это постановка. Фанаты считают, что Брухунова неумело скрывает свои истинные желания, и настоящего женского счастья хочется каждой. А какое счастье может быть рядом с 76-летним мужем, сетуют россияне.
Недавно Татьяна Брухунова призналась, что обожает сладкое. Подписчики принялись искать в этом скрытый смысл и пришли к выводу, что таким образом жена Петросяна пытается справиться со своими естественными инстинктами и утолить зов плоти. Что примечательно, делает она это именно по ночам.
В "Инстаграм" Татьяны Брухуновой множество комментариев, где ее жалеют за неравный брак. Мол, в погоне за финансовым благосостоянием молодая женщина из Тулы обрекла себя на монашеский образ жизни до конца дней.
Поклонники уверены, что Татьяна Брухунова не может похвастаться наличием нормальной интимной жизни с Евгением Петросяном. Впрочем, сама Брухунова на жизнь не жалуется. Вместе с мужем она часто путешествует и публикует яркие снимки своего быта. Часто жена комика дает советы подписчицам о моде и стиле. Также в своем блоге она периодически затрагивает темы воспитания детей.
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