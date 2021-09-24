В третий раз за 20 лет: севшая вдова Этуша обратилась к народу за помощью

Установка памятника, открытие мемориальной доски, издание дневников и воспоминаний – каждый день вдовы посвящен увековечиванию памяти знаменитого мужа. И лишь иногда она отвлекается на решение каких-то сиюминутных бытовых проблем.
Например, сейчас она занята покупкой удобного кресла. "За 20 лет я в третий раз меняю кресло или диван в квартире/на даче, – жалуется вдова. – И в первое время сидения на новом диване/кресле у меня болит спина".
"А у вас так бывало?" – обратилась вдова к народу за консультацией и помощью в покупке кресла.
Друзья советуют выбирать мебель "спиной". "А как ее спиной выбирать? – неудоумевает Этуш. – Час сидеть в кресле в мебельном магазине? Она же не сразу болит, а как посидишь какое-то время. Вот сейчас посмотрю, через сколько дней в этот раз перестанет спина болеть".
В процессе покупки выбор Елены Этуш пал на дорогую американскую мебель. "Я купила реклайнер, в котором наклон и глубина меняется по желанию", – собщила вдова.
Теперь предстоит долгий процесс адаптации тела. "Моя спина суток трое-четверо привыкает к новой мебели. Сначала болит, а потом перестает, и в дальнейшем все хорошо. Со старым креслом, которое сменило сейчас новое, было так же. А теперь и с новым та же история", – рассказала Елена Этуш друзьям на своей странице.
Популярные темы форума
Абдоминопластика после родов
Что происходит в России?
Парень начал красить ногти
Как отучить сына курить?
Боюсь рожать а муж требует
Первая любовь