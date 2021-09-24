В третий раз за 20 лет: севшая вдова Этуша обратилась к народу за помощью

Елена Этуш – четвертая жена Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже третий год Елена Евгеньевна – вдова...

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