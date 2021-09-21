"Зачем бередить психику?": обнаженная Асмус с ассиметричной грудью шокировала народ

Звезда разместила в своем микроблоге снимки, сделанные для рекламы спектакля, где она исполнила главную роль. На них Кристина Асмус предстала среди яблок, лепестков роз и красных ягод. На одном из них она до пояса голая. На другом – с молотком. При этом актриса вся как будто в крови.
Знаменитость оформила свой пост в присущей ей манере – со списком смешных остроумных хэштегов. Некоторые поклонники посчитали, что в чувстве юмора она не уступает своему экс-супругу – комику Гарику Харламову. Первым был "Правая больше". Так Кристина Асмус пошутила о своей груди.
Многие фолловеры осыпали актрису комплиментами, но были и те, кто посчитал фотосессию жуткой и неуместной, особенно на фоне трагедии в Перми. "Зачем бередить психику психам такими фотками? Зачем этот культ крови?", "К чему такие фотосессии, не понимаю", "Господи, что это?", – высказались шокированные подписчики.
Напомним, что точка в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова была поставлена в начале лета прошлого года. При этом слухи о том, что у пары не все в порядке, ходили уже давно.
Комик объяснял случившееся тем, что он и его жена оказались очень разными по характеру. При этом пара поняла это не сразу, а только спустя долгие годы совместной жизни.
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