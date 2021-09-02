"С бодуна": Криворотую Поргину смачно перекосило

О Людмиле Поргиной ходят противоречивые мнения. Одни считают ее потрясающей актрисой и обожают, другие — не могут терпеть и осуждают за каждый шаг. Несмотря на почтенный возраст, а звезде уже 72 года, она не спешит пропадать в затишье. Вдова Николая Караченцова уже ушла из театра, но от телевизионных камер прятаться не намерена. Недавно она явилась на шоу "Прямой эфир" и ужаснула зрителей перекошенным лицом.
Выпуск программы был посвящен свадьбе певицы Азизы, а Людмила Поргина была лишь приглашенной гостьей. Однако вид актрисы с экрана поразил народ так, что его начали бурно обсуждать в Сети. Пользователи YouTube отметили, что артистка лишилась былой красоты — выглядит помятой и изношенной. Критику изъявили в комментариях к записи передачи.
"Поргина походу сегодня с бодуна...", "Что с губами Поргиной, рот косой какой-то?", "Поргину чего-то всю перекосило от удивления от Азизы", — выразились зрители шоу "Прямой эфир". Лицо знаменитой блондинки и впрямь выражало неудовольствие. Хотя вдова Николая Караченцова приоделась и накрасилась, молодость безнадежно прошла и возраст отразился на внешности. Людмила Поргина, в отличие от многих пожилых артисток, не легла под нож хирурга ради натянутой кожи и отсутствия морщин.
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