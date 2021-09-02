Минус 15 лет: Павел Майков после резкого омоложения стал похож на подростка

Сразу нужно пояснить: никаких пластических операций и уколов красоты Павлу не делали. Омолодился же он на экране и стал похож на подростка при помощи современной технологии face-de-aging. "Омоложением" занимались инженеры российской компании Deepcake.
"Молодой" Павел – это результат работы алгоритмов генерации. Просто по сюжету в одном эпизодов герой Майкова мысленно возвращается на 15 лет назад. Чтобы флэшбек выглядел максимально правдиво, создатели "Контакта" не использовали стандартный для российских сериалов грим. В сцене из прошлого снимался сам актер, а затем на монтаже поверх его лица искусственный интеллект наложил специальную маску, которая была создана на материале фильмов и сериалов с участием актера из начала 2000-х.
Основой, естественно, стал легендарный сериал "Бригада". Нейросетевым способом было улучшено качество кадров, а искусственный интеллект на их основе научился воссоздавать молодое лицо в нужных ракурсах. Таким образом, создателям драмы "Контакт" удалось отправиться в прошлое и показать зрителям Павла Майкова с мастерством из 2021 года и лицом из 2002 года. Обучение алгоритма заняло 15 дней, а затем разработчики применили к лицу героя ещё один инновационный фильтр. С помощью нейросети они дополнительно разгладили морщины на лбу, выдававшие возраст персонажа.
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