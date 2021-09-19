Сдала пять яйцеклеток: Королева раскрыла подробности появления внебрачной дочери

У певицы Наташи Королевой и ее мужа, стриптизера Сергея Глушко, есть 19-летний сын Архип. Супруги хотели второго ребенка. Артистка пережила несколько выкидышей и неудачную процедуру ЭКО.
По словам Королевой, для экстракорпорального оплодотворения она сдала пять яйцеклеток. Одну клетку подсадили Наталье, но она не прижилась. Оставшиеся четыре заморозили.
Спустя время Королева решила подарить яйцеклетку своему давнему другу из Америки. Мужчина очень хотел малыша. Уже через год суррогатная мать родила Королевой и ее приятелю девочку. Малышка, как утверждает артистка, голубоглазая и курносая. О появлении ребенка Наташа узнала, когда была на гастролях.
Дочери Королевой уже два года. Ребенок живет в США с папой. Знаменитость периодически навещает кроху.
Наталья отметила, что ее наследница окружена вниманием и любовью. Знаменитость рада, что решилась на этот смелый шаг. Между тем Королева понимает, что к ее поступку общество может отнестись негативно.
Как писали "Дни.ру", отец девочки родом из Киева, но живет в Америке. Мужчина добился больших успехов в IT. Наташа Королева скрывала дочь не только от общественности, но и от своей семьи. Муж и мама вокалистки не знали о ребенке.
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