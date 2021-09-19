"Архип, забери папу": у Глушко случился припадок после признания Королевой о дочке от другого

Сергей Глушко был вне себя от гнева и хотел разгромить студию.

Продолжение: Наташа прав на девочку не имеет: мать Королевой убила новость о внебрачной внучке

На съемках шоу "Секрет на миллион", что выходит на телеканале НТВ, певица Наташа Королева раскрыла шокирующую новость. Оказалось, что у 48-летней знаменитости подрастает двухлетняя дочь. Отцом девочки является друг Королевой из США. Артистка дала приятелю свою яйцеклетку. Малышку выносила суррогатная мать. Девочка живет в Америке с папой.

Семья Наташи Королевой не знала о ребенке. О том, что у его жены есть внебрачная дочка за рубежом, Сергей Глушко впервые услышал в студии шоу. Артист не сразу понял, о чем речь. "Но ты же не была беременна", – удивленно переспросил он.

Ошарашенный Сергей накинулся на супругу с вопросами. Королева, судя по всему, не хотела говорить публично, она медлила с ответами.

В итоге Глушко вышел из себя. Взбешенный стриптизер принялся метаться по студии и кричать. Сергей заявил, что узнал прекрасную новость и очень рад. Жену Глушко назвал молодцом.

"Побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше", – сказал он.

В попытке унять припадок ярости супруг Королевой выпил стакан воды, но это не помогло. Он с трудом скрывал гнев и даже пытался перевернуть стол, за которым сидели Наташа Королева и ведущая шоу Лера Кудрявцева. В какой-то момент Сергей начал раздеваться, но и это дело довести до конца ему не дали.

"Думали, что будем горевать?" – кричал он в камеру.

В студии также находился 19-летний сын Натальи и Сергея – Архип. Молодой человек сгорал от стыда и периодически закрывал лицо рукой. "Архип, забери папу", – попросила Наташа Королева сына. Молодой человек вывел отца с площадки.

Королева отметила, что поведение ее супруга – защитная реакция. Наталья отметила, что все обсудит с мужем дома.