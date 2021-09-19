Наташа прав на девочку не имеет: мать Королевой убила новость о внебрачной внучке

Мать вокалистки Наташи Королевой не знала о внучке. 75-летняя Людмила Порывай, услышав откровенное признание дочери, едва не потеряла сознание. Пенсионерку пришлось отпаивать успокоительными средствами. Женщина была убита новостью.
Людмила Ивановна не могла поверить в то, что два года назад вновь стала бабушкой. Все это время женщина жила в одной стране с наследницей, но о ее существовании не подозревала.
Порывай отметила, что дочь должна была поставить ее в известность. Поступок Натальи пенсионерка назвала странным. Людмила Ивановна попросила показать ей фото ребенка. Женщина до последнего не верила в реальность происходящего.
"Это точно не робот? Это точно живая?" – спрашивала Порывай.
Как писали "Дни.ру", Наташа Королева шокировала публику признанием. Два года назад в США у артистки родилась дочь. Этот ребенок для знаменитости внебрачный. Отцом малышки является давний друг Наташи. Королева дала свою яйцеклетку для процедуры суррогатного материнства. Девочка сейчас живет в Америке с отцом.
Несмотря на то, что Наташа Королева является биологической мамой малышки, никаких прав на нее артистка, скорее всего, не имеет, сообщает "Экспресс газета". В документах девочки могут быть указаны другие родители. Вероятно, артистка никогда не сможет привезти наследницу в Россию или забрать ее у отца.
Отметим, муж Наташи Королевой, Сергей Глушко, на новость о внебрачном ребенке отреагировал истерикой. Стриптизера успокаивал 19-летний сын Архип.
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