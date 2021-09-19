"Папа моей дочки не Сережа": Королева два года скрывала второго ребенка

Певица Наташа Королева сделала шокирующее признание. 48-летняя вокалистка рассказала, что два года назад у нее родилась дочь. Муж артистки, стриптизер Сергей Глушко, не является папой малышки.
"У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа", – поведала Наташа Королева.
Как оказалось, Королева дала яйцеклетку давнему другу. Мужчина очень хотел ребенка, и Наталья осуществила его мечту. Дочь Королевой выносила суррогатная мать.
По словам вокалистки, отец девочки родом из Киева. Много лет назад он переехал в Америку, где добился невероятных успехов в бизнесе. Друг Королевой работает в сфере IT.
Вторым ребенком Наташа обзавелась тайно. О том, что пожертвовала яйцеклетку, певица не рассказала даже семье – муж и мать артистки не знали о ребенке. Все медицинские процедуры Королева делала в США.
Напомним, у Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко есть взрослый сын Архип. Артистка и ее избранник мечтали о втором ребенке. В 40 лет Королева забеременела, но случился выкидыш. Тогда в Сети всплыли откровенные снимки вокалистки из личного архива. Кадры стали резонансными и спровоцировали волну негатива. На фоне скандала депутат Виталий Милонов даже предлагал лишить Наташу Королеву всех званий. На фоне стресса знаменитость потеряла малыша.
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