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Шоу-бизнес
"Как дед с внучкой": Петросяна с женой застали в интимный момент

"Как дед с внучкой": Петросяна с женой застали в интимный момент

Молодая жена приласкала тучного юмориста. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поразили россиян.
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16 сентября знаменитый комик Евгений Петросян отмечает день рождения. В этом году ему исполнилось 76 лет. В честь праздника его любимая супруга разместила уникальную публикацию. Татьяна Брухунова старается не афишировать личную жизнь в инстаграм-аккаунте, но на этот раз сделала исключение.

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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова предстали перед объективом в обнимку. Фотограф застал парочку в интимный момент. Комик развалился в кресле, а 32-летняя супруга прильнула к нему сзади. "С днем рождения, Волшебник!" — добавила к кадру влюбленная женщина.

Татьяна Брухунова снялась с мужем в ретро-образе: платье в духе старины и овальные очки традиционно добавили ей возраста. Однако ровесницей своего благоверного она все равно казаться не стала. Евгений Петросян, как ни крути, выглядит гораздо старше нее. "Здоровья вам, простите, но как дед с внучкой смотритесь", — написали парочке в комментариях.

Союз Евгения Петросяна с молодой женой произвел сильное впечатление на пользователей Сети. Некоторые сочли, что на снимке не хватает сына юмориста Вагана. Россияне присоединились к поздравлениям Татьяны Брухуновой и оставили для комика добрые пожелания. Про Елену Степаненко почему-то никто не упомянул, хотя она посвятила имениннику всю свою жизнь.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2021, 04:11 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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