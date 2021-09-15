Второй Сталин: Молодящийся Петросян отрастил пышные усы

Звездный мужчина шокировал фанатов преображением. Евгений Петросян превратился в старика.

Татьяна Брухунова старательно пытается сделать из Евгения Петросяна статного и энергичного мужчину, хотя комику вот-вот исполнится 76 лет. Главное, что юморист не стареет сердцем, однако внешность его уже не вызывает восторга. Поклонники увидели свежий пост в инстаграм-аккаунте артиста и заявили, что Евгений Петросян стал совсем плох.

Дело в том, что юморист решил оригинально поздравить с днем рождения коллегу Сергея Дроботенко. Евгений Петросян иронично пошутил на тему старости и опубликовал совместный снимок с другом. В кадре они оба предстали нарядными. Экс-супруг Елены Степаненко нацепил бутафорские усы, которые якобы отрастил для нового амплуа.

Пользователи Сети сочли, что Евгений Петросян с трудом узнаваем в таком необычном виде. Густая темная растительность под носом дала мощный контраст его седой голове. "Как-то не узнал даже сначала, постарел он, конечно", — написал один из комментаторов. Народ рассудил, что комик тщетно пытается казаться моложе и лучше, чем есть на самом деле. Кто-то даже отметил, что он специально скопировал изюминку вождя народов Иосифа Сталина.

Впрочем, модные и яркие костюмы продолжают украшать знаменитого юмориста. Его молодая жена внимательно следит за тем, чтобы Евгений Петросян всегда выглядел стильно и с иголочки. Вероятно, она надеется, что это хоть как-то скроет его тучность и дряблое тело. Все-таки разница в возрасте у них немаленькая — 44 года.